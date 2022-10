Elon Musk propose une “solution” Chine-Taiwan, quelques jours après son “sondage sur le plan de paix” Russie-Ukraine | Nouvelles du monde

Elon Musk a suggéré de faire de Taïwan une “zone administrative spéciale” similaire à Hong Kong, quelques jours seulement après avoir lancé un “plan de paix” qui, selon lui, pourrait mettre fin à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Musc – qui est l’homme le plus riche du monde – a déclaré que les tensions entre la Chine et Taiwan pourraient être résolues en cédant un certain contrôle de Taïwan à Pékin.

« Ma recommandation… serait de trouver une zone administrative spéciale pour Taïwan qui soit raisonnablement acceptable, ne rendra probablement pas tout le monde heureux », a-t-il déclaré au Financial Times.

L’homme de 51 ans répondait à une question sur la Chine, où son entreprise de voitures électriques Tesla exploite l’une de ses super usines à Shanghai.

Une île de 23 millions d’habitants, à 112 milles au large des côtes chinoises, Taïwan se déclare un pays indépendant et démocratique avec son propre chef, sa constitution, son système politique et son armée.

Cependant, Pékin considère Taiwan comme une province séparatiste de la Chine qui finira par revenir sous son contrôle – par la force si nécessaire.

Musk, qui a longtemps pris un attitude plus douce envers le gouvernement chinois que vis-à-vis des autorités américaines, poursuit dans son interview : “Et c’est possible, et je pense probablement, en fait, que [Taiwan] pourrait avoir un arrangement plus clément qu’à Hong Kong.”

La Chine a offert à Taïwan un modèle d’autonomie “un pays, deux systèmes” similaire à celui de Hong Kong, mais qui a été rejeté par tous les principaux partis politiques de Taïwan et n’a aucun soutien public.

En 2020, Pékin a imposé une loi stricte sur la sécurité nationale à Hong Kong.

Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a refusé de commenter les commentaires de Musk.

Wang Ting-yu, un haut responsable du Parti démocrate progressiste au pouvoir à Taïwan, qui siège à la commission des affaires étrangères et de la défense de son parlement, a dénoncé Musk sur sa page Facebook.

Il a écrit : « Les entreprises indépendantes individuelles ne peuvent pas prendre leur propriété comme une plaisanterie. Alors pourquoi devraient-elles passer avec désinvolture les libertés démocratiques, la souveraineté et le mode de vie de 23 millions de Taïwanais ? Ce n’est pas acceptable pour l’Ukraine, et Taïwan ne le permettra certainement pas. .”

Un haut responsable taïwanais familier avec la planification de la sécurité dans la région a déclaré à Reuters sous couvert d’anonymat que “Musk doit trouver un conseiller politique lucide.

“Le monde a clairement vu ce qui est arrivé à Hong Kong… leur dynamisme économique et social a brusquement pris fin sous le régime totalitaire de Pékin.”

Interrogé sur les commentaires de Musk, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que Taiwan était une “affaire intérieure”, ajoutant que Pékin continuerait d’adhérer au principe de la réunification pacifique tout en “brisant résolument” le séparatisme taïwanais.

Musk possède deux super usines aux États-Unis – au Nevada et à New York – et deux à l’étranger à Shanghai, en Chine et à Berlin, en Allemagne.

L’usine de Shanghai a représenté environ la moitié des livraisons mondiales de Tesla l’année dernière.

Musk a déclaré qu’il pensait que le conflit à propos de Taïwan était inévitable et a mis en garde contre son impact potentiel non seulement sur Tesla, mais également sur le fabricant d’iPhone Apple Inc et sur l’économie au sens large.

Une trentaine d’entreprises de la chaîne d’approvisionnement d’Apple ont des usines à Shanghai.

Image:

Twitter poursuit Musk



Musk a également déclaré que la Chine avait demandé l’assurance qu’il n’y offrirait pas le service Internet Starlink de sa société de fusées SpaceX.

Plus tôt cette semaine, Musk a provoqué l’indignation après avoir publié un sondage sur Twitter invitant ses 107,7 millions d’abonnés à voter sur un “plan de paix Ukraine-Russie”, qui comprenait la cession permanente de la Crimée à la Russie.

Il a déclaré que de nouveaux référendums pourraient être organisés sous la supervision de l’ONU pour déterminer le sort du territoire sous contrôle russe, et que l’Ukraine accepte la neutralité.

Cela a suscité de vives critiques de la part du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui a proposé son propre sondage Twitter : « Quel @elonmusk aimez-vous le plus ? Celui qui soutient l’Ukraine (ou) celui qui soutient la Russie.

Twitter poursuit actuellement Musk après avoir renié un accord de 44 milliards de dollars (39,6 milliards de livres sterling) pour acheter la plate-forme de médias sociaux. Le procès doit s’ouvrir le 17 octobre.