Elon Musk propose désormais sa solution au problème de Taiwan — RT World News

Sans se laisser décourager par la tempête sur les réseaux sociaux qui a suivi sa proposition de paix pour l’Ukraine, le milliardaire Elon Musk a proposé une suggestion sur la manière d’éviter un conflit à propos de Taïwan. Sa solution est « raisonnablement appétissant » mais ne rendrait pas tout le monde heureux, a révélé Musk dans une interview au Financial Times publiée vendredi.

Musc « estime que le conflit à propos de Taïwan est inévitable », La rédactrice en chef de FT, Roula Khalaf, a écrit après que le magnat l’ait emmenée déjeuner au Texas. La question sur la Chine occasionnée “le plus long silence” de l’interview, a-t-elle noté.

Alors qu’un tel conflit aura un impact sur Tesla – l’usine de Shanghai représente 30 à 50% de sa production totale de voitures électriques – d’autres entreprises comme Apple seront “en très grande difficulté” selon Musk. L’économie mondiale sera touchée d’au moins 30 %, estime-t-il.

“Ma recommandation . . . serait de trouver une zone administrative spéciale pour Taïwan qui soit raisonnablement acceptable, ne rendra probablement pas tout le monde heureux. Et il est possible, et je pense probablement, en fait, qu’ils pourraient avoir un arrangement plus indulgent que Hong Kong », Musk a dit à Khalaf.

Pékin considère Taiwan comme un territoire chinois souverain, devant être réintégré pacifiquement à un moment donné dans le futur. L’île a été dirigée par des nationalistes qui ont quitté le continent en 1949, après leur défaite dans la guerre civile chinoise. Les États-Unis ont renforcé leur soutien à Taipei ces derniers mois, accusant Pékin de planifier une “invasion” – ce que la Chine a nié.















Les idées de Musk sur la résolution de l’impasse à Taiwan surviennent quelques jours seulement après avoir fait des vagues avec une proposition de paix pour l’Ukraine, la décrivant sincèrement comme un moyen d’éviter une perspective imminente de guerre nucléaire.

Son plan en quatre points a cependant fait voir rouge les autorités ukrainiennes et leurs bailleurs de fonds occidentaux. Le sondage de Musk a été envahi par le “la plus grande attaque de bot [he’d] déjà vu,” un diplomate ukrainien l’a maudit et même le président Vladimir Zelensky s’est impliqué.

Musk s’est également battu avec le sénateur américain Lindsey Graham et l’ancien champion d’échecs devenu militant anti-russe Garry Kasparov. Pendant ce temps, la réponse non officielle de Moscou était également ironique.

Interrogé par FT sur cette tempête Twitter particulière, Musk a ri.

“Tu ne t’amuses pas ?” demanda-t-il à Khalaf. « Je fais le con sur Twitter et je me tire souvent une balle dans le pied et je me cause toutes sortes d’ennuis… Je ne sais pas, je trouve vaguement thérapeutique de m’exprimer sur Twitter. C’est une façon de faire passer des messages au public.