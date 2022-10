Elon Musk propose de mettre fin à la bataille juridique pour un accord Twitter de 44 milliards de dollars : ce que vous devez savoir

La bataille juridique de Twitter avec milliardaire Elon Musk pourrait bientôt se terminer.

Lundi, l’avocat de Musk a envoyé un lettre à Twitter qui a déclaré que Musk avait l’intention d’aller de l’avant avec l’achat de la société au prix d’offre initial de 54,20 $ par action. Twitter a poursuivi Musk, qui dirige Tesla et SpaceX, parce que le milliardaire a déclaré en juillet qu’il ne voulait plus acheter Twitter et privatiser l’entreprise. Cette décision précède un procès de cinq jours qui doit avoir lieu devant le tribunal de la chancellerie du Delaware le 17 octobre, clôturant potentiellement une période de transition tumultueuse pour Twitter.

La tentative de Musk de renoncer à acquérir le site de médias sociaux a soulevé des inquiétudes quant à l’avenir de Twitter. Le milliardaire a initialement déclaré que l’accord ne pouvait pas aller de l’avant tant qu’il n’aurait pas la preuve que moins de 5 % des 229 millions d’utilisateurs quotidiens de Twitter au premier trimestre étaient faux ou axés sur le spam, une mesure importante pour comprendre les activités publicitaires de Twitter. Mais Twitter allègue dans un procès contre Musk que le milliardaire tente de se retirer de l’accord parce que sa richesse personnelle a chuté, de sorte que l’acquisition est devenue plus chère pour lui.

Dans le cadre de l’argument de Musk pour mettre fin à l’accord, ses avocats ont également essayé d’utiliser un plainte de lanceur d’alerte qui allègue que Twitter a négligé les problèmes de sécurité de l’entreprise. Twitter a repoussé cette plainte, la qualifiant d’inexacte, d’incohérence et de manque de contexte.

Voici ce que vous devez savoir sur la saga en cours entre Musk et Twitter :

Pourquoi Musk change-t-il d’avis maintenant ?

Les avocats de Musk ont ​​senti que l’affaire n’allait pas bien sur la base de ce qui s’était passé lors des audiences préliminaires, Bloomberg a rapportécitant une personne proche du dossier.

Sortir d’un accord de fusion est également difficile et la barre juridique pour le faire est élevée. Certains analystes disent également que les chances de victoire de Musk semblaient “hautement improbables”.

“Être forcé de conclure l’accord après une longue et laide bataille judiciaire dans le Delaware n’était pas un scénario idéal et à la place, accepter cette voie et aller de l’avant avec l’accord évitera un énorme casse-tête juridique”, a écrit l’analyste de Wedbush Securities, Dan Ives, dans un rapport après la nouvelle est tombée.

Pourquoi Musk a-t-il tenté de mettre fin à l’accord ?

Musk semble s’inquiéter de l’avenir des activités de Twitter, même s’il a déclaré lors d’une conférence TED2022 qu’il ne se souciait pas de “l’économie” de l’achat de Twitter.

Les avocats de Musk allèguent que Twitter a violé certaines parties de l’accord de fusion et n’a pas fourni au milliardaire les informations qu’il demandait, notamment sur les calculs du réseau social concernant les utilisateurs quotidiens. Twitter tire la majeure partie de son argent de la vente d’annonces, de sorte que le nombre de personnes qui peuvent voir des annonces sur le site est une mesure importante pour l’entreprise.

Twitter n’accepte pas l’explication de Musk et allègue dans son procès que ses demandes d’informations étaient “conçues pour tenter de faire échouer l’accord”. La société accuse Musk d’essayer de se retirer de l’accord parce que le cours de l’action de Tesla a chuté, de sorte que l’achat est devenu plus cher pour lui.

« Musk croit apparemment qu’il – contrairement à toutes les autres parties soumises au droit des contrats du Delaware – est libre de changer d’avis, de détruire l’entreprise, de perturber ses opérations, de détruire la valeur des actionnaires et de s’en aller », indique le procès.

Les avocats de Musk ont ​​également déposé une contre-poursuite contre Twitter. La contre-poursuite accuse Twitter de fournir des informations trompeuses, incitant le milliardaire à conclure un accord pour acheter la société à “un prix gonflé”. Twitter a repoussé les allégations selon lesquelles la société aurait “trompé” Musk.

Depuis lors, les avocats de Musk ont ​​tenté d’utiliser d’autres arguments pour se retirer de l’accord. Dans une lettre du 29 août, ils ont allégué que Twitter avait violé l’accord de fusion en ne divulguant pas ou en ne demandant pas le consentement de Musk pour, un règlement de 7 millions de dollars en juin avec Peiter “Mudge” Zatko, l’ancien chef de la sécurité de Twitter, qui a déposé une plainte de lanceur d’alerte contre l’entreprise.

Pourquoi Musk a-t-il voulu acheter Twitter en premier lieu ?

Musk est un fervent utilisateur du service mais aussi l’un de ses critiques les plus virulents.

Musk a tweeté un sondage auprès de ses abonnés en mars qui demandait si les utilisateurs pensaient que Twitter protégeait la liberté d’expression. Il a déclaré que les résultats du sondage, dans lesquels environ 70% des 2 millions de personnes interrogées ont répondu “non”, seraient “très importants”.

La garantie de la liberté d’expression dans le premier amendement de la Constitution américaine s’applique au discours de censure du gouvernement, mais pas aux entreprises telles que Twitter, qui ont leur propre règles sur ce qui n’est pas autorisé sur leurs sites.

“Étant donné que Twitter sert de facto de place publique de la ville, ne pas adhérer aux principes de la liberté d’expression sape fondamentalement la démocratie. Que faut-il faire ?” Musk a déclaré dans un tweet de suivi. Puis il a fait une offre d’achat de Twitter, notant qu’il pensait que Twitter devait être privé pour atteindre son objectif.

Musk a de nouveau fait référence à la liberté d’expression lorsque Twitter a annoncé l’accord en avril. Il a également déclaré qu’il souhaitait améliorer Twitter avec de nouvelles fonctionnalités et a promis de rendre les algorithmes du service open source, de vaincre les spambots et d’authentifier tous les humains.

“Twitter a un énorme potentiel”, a écrit Musk. “J’ai hâte de travailler avec l’entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer.”

Les progressistes ont critiqué les entreprises de médias sociaux pour ne pas avoir réprimé les contenus préjudiciables tels que les discours de haine et le harcèlement. Les conservateurs affirment que leur discours est censuré. (Twitter a longtemps nié les allégations selon lesquelles il censurerait les conservateurs.)

Le 19 avril, Musk a tweeté qu’il pense que les politiques des médias sociaux “sont bonnes si les 10% les plus extrêmes de gauche et de droite sont également mécontents”. Il a également dit qu’il renverserait l’interdiction de l’ancien président américain Donald Trump, qui a été expulsé de la plate-forme après l’émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole en raison de préoccupations concernant l’incitation à la violence. Trump a déclaré qu’il ne prévoyait pas de revenir sur Twitter même si la société lève l’interdiction.

Quelle a été la réponse de Twitter ?

Twitter affirme que la conclusion de l’accord est dans le meilleur intérêt des actionnaires.

“L’intention de la société est de conclure la transaction à 54,20 dollars par action”, a déclaré mardi le porte-parole de Twitter, Brenden Lee, dans un communiqué.

Au départ, il semblait que Twitter allait refuser l’offre initiale de Musk, mais le conseil d’administration a commencé à la prendre plus au sérieux lorsque Musk a fourni des détails sur la manière dont il financerait l’accord. La société avait adopté une stratégie défensive connue sous le nom de “pilule empoisonnée” qui rendrait plus difficile pour Musk d’augmenter sa participation dans la société. La tactique a permis à Twitter d’accepter une offre concurrente, le cas échéant.

co-fondateur de Twitter Jack Dorsey a tweeté le 15 avril que “en tant qu’entreprise publique, Twitter a toujours été” à vendre “. c’est le vrai problème.” Twitter a fait face à des changements de direction, des licenciements et des investisseurs activistes en tant qu’entreprise publique. Après que Twitter a annoncé l’accord, Dorsey a déclaré qu’il ne pensait pas que quiconque devrait posséder ou gérer Twitter, mais le reprendre à Wall Street est la “première étape correcte”.

L’idée et le service sont tout ce qui compte pour moi, et je ferai tout ce qu’il faut pour protéger les deux. Twitter en tant qu’entreprise a toujours été mon seul problème et mon plus grand regret. Il a appartenu à Wall Street et au modèle publicitaire. Le reprendre à Wall Street est la bonne première étape. — jack⚡️ (@jack) 26 avril 2022

“Résolvant le problème d’être une entreprise cependant, Elon est la solution singulière en laquelle j’ai confiance”, a tweeté Dorsey. “Je fais confiance à sa mission d’étendre la lumière de la conscience.”

UN dépôt avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis a également permis de mieux comprendre comment l’accord s’est conclu. Musk s’est entretenu avec le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, en mars, de l’avenir des médias sociaux et de la décentralisation des médias sociaux afin que les utilisateurs aient plus de contrôle sur leurs données et sur le contenu qu’ils voient.

Les efforts de Musk pour acquérir Twitter ont été cahoteux. Musk a refusé un siège au conseil d’administration de Twitter avant de proposer de privatiser l’entreprise. Musk a également eu une conversation avec Dorsey début avril au cours de laquelle Dorsey a déclaré qu’il pensait que Twitter, une société cotée en bourse, serait mieux en tant que société privée, selon le dossier.

Comment Musk a-t-il prévu de payer Twitter ?

Même pour Muscqui vaut environ 220 milliards de dollars, l’achat de Twitter nécessite un certain jonglage financier.

Dans une première Dépôt auprès de la SEC le 20 avril, Musk a déclaré qu’il avait personnellement engagé environ 21 milliards de dollars en financement par actions. Il a également obtenu environ 25,5 milliards de dollars de financement par emprunt auprès de Morgan Stanley et d’autres institutions financières.

Depuis lors, Musk a levé des capitaux en vendant 8,5 milliards de dollars d’actions Tesla, vraisemblablement pour l’accord, et a aligné 7,1 milliards de dollars auprès d’investisseurs extérieurs. Selon un dépôt le 4 mai, ces investisseurs incluent Sequoia Capital et le co-fondateur d’Oracle, Larry Ellison. (Ellison est assis sur Tesla Conseil d’administration.) L’investisseur saoudien Prince Alwaleed bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud a également accepté de mettre en gage sa participation d’environ 35 millions d’actions dans l’accord.

Sur Le 24 maiMusk s’est engagé plus d’équité à l’affaire. Il est maintenant prêt à investir 33,5 milliards de dollars dans l’acquisition.

Que se passe-t-il ensuite ?

Les avocats de Musk tentent de mettre fin à la bataille juridique avant le début d’un procès. Musk et Twitter devraient se rencontrer au tribunal plus tard mardi pour discuter de la poursuite de l’accord, Le New York Times signalé. S’ils acceptent de le faire, l’accord pourrait être conclu dans plusieurs semaines.