Elon Musk promet “la source d’informations la plus précise sur Terre”

Le nouveau propriétaire de Twitter a salué la possibilité de vérifier les faits à la Maison Blanche, mais laisse les organisations favorables à la censure influer sur les politiques de la plateforme

Elon Musk s’est engagé à faire de Twitter la source d’informations la plus précise au monde, déclarant que sa plate-forme permet aux utilisateurs réguliers de démystifier les affirmations confuses du gouvernement américain. Cependant, Musk a déclaré qu’il permettrait à une coalition de défenseurs de la censure d’avoir leur mot à dire dans l’élaboration de ses politiques.

“Notre objectif est de faire de Twitter la source d’informations la plus précise sur Terre, quelle que soit l’affiliation politique”, Musk a tweeté mercredi, sous une capture d’écran d’un utilisateur ajoutant du contexte à une affirmation trompeuse de la Maison Blanche.

La fonctionnalité des notes de la communauté est géniale. Notre objectif est de faire de Twitter la source d’informations la plus précise sur Terre, quelle que soit l’affiliation politique. – Elon Musk (@elonmusk) 2 novembre 2022

Utilisant la fonction limitée “Community Notes” de Twitter, un utilisateur a souligné qu’une affirmation de l’administration du président américain Joe Biden selon laquelle “les seniors obtiennent la plus forte augmentation de leurs chèques de sécurité sociale en 10 ans grâce au leadership du président Biden” manque de contexte. Au lieu de cela, l’augmentation explique la hausse du coût de la vie, l’inflation étant passée de 1,4% à 8,2% pendant le mandat de Biden.

Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars la semaine dernière et s’est immédiatement mis à apporter des changements à l’entreprise. Le milliardaire a depuis dissous le conseil d’administration de Twitter, annoncé son intention de facturer les utilisateurs pour la vérification et déclaré son intention de devenir le PDG de l’entreprise.

Alors que Musk a déclaré que son acquisition de Twitter visait à ramener la plate-forme à ses racines de liberté d’expression, il n’a pas encore apporté de modifications à ses politiques de modération de contenu. Dans un tweet mardi, Musk a dit qu’il avait rencontré « dirigeants de la société civile », y compris des représentants de l’Anti-Defamation League, de Color of Change et du George Bush Presidential Center, et inclurait ces groupes sur Twitter “Conseil de modération de contenu.”

Toutes ces organisations ont plaidé pour la censure en ligne sous diverses formes, et l’actuel responsable de la sécurité et de l’intégrité de Twitter, Yoel Roth, a officiellement appelé les partisans de l’ancien président Donald Trump. “de vrais nazis”.

Cher @Elon Musk, Je veux que tu réussisses sur Twitter. Cette critique est basée uniquement sur des faits durs et froids : Vous ne rétablirez jamais la “confiance du public” sur Twitter lorsque le responsable pense que 100 000 000 d’Américains qui soutiennent America First sont des “nazis littéraux” Pas possible.@yoyoel doit partir pic.twitter.com/yUAabQPgdo – Benny Johnson (@bennyjohnson) 2 novembre 2022

L’expert conservateur Benny Johnson a exhorté Musk à licencier Roth, ainsi que toute autre personne ayant participé à la censure par Twitter des informations préjudiciables provenant de l’ordinateur portable de Hunter Biden. Johnson a également appelé Musk à s’assurer que les conservateurs sont représentés au sein du comité de sécurité de Twitter.

“Absolument d’accord que le comité de sécurité de Twitter devrait avoir des gens de tous les points de vue”, le PDG de SpaceX et Tesla a répondu.