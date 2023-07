Elon Musk prévoit des collaborations Tesla et Twitter avec xAI, sa nouvelle startup – NBC Los Angeles

Au cours d’une session audio en direct sur Twitter, le propriétaire et président Elon Musk a déclaré que sa nouvelle startup d’IA, xAI, utilisera les données de Twitter pour former les systèmes et produits d’intelligence artificielle « extrêmement curieux » qu’il espère y construire.

D’autres entreprises dont Musk a été le fondateur ou le PDG, notamment Tesla, The Boring Co. et SpaceX, font affaire ensemble depuis des années.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré vendredi qu’il prévoyait que sa nouvelle entreprise, la startup d’intelligence artificielle xAI, collabore avec le constructeur automobile à la fois sur le « front du silicium » et sur le « front du logiciel d’IA ».

Musk a également déclaré, lors de la session audio en direct de vendredi sur Twitter Spaces, que xAI utilisera les données de Twitter pour former les systèmes et produits d’intelligence artificielle « maximum curieux » qu’il espère y construire. Musk n’a pas précisé si et combien Twitter facturera xAI ou ses autres sociétés pour ses données.

Lorsque Musk a dirigé le rachat de l’entreprise de médias sociaux en octobre 2022, Twitter a contracté une nouvelle dette de 13 milliards de dollars. La société a eu du mal à tirer parti de ses revenus d’abonnement et a été poursuivie par d’anciens employés et fournisseurs pour non-paiement des travaux terminés ou des indemnités de départ.

Plusieurs des autres sociétés dont Musk a été fondateur ou PDG, notamment Tesla, SpaceX et The Boring Co., ont fait des affaires ensemble pendant des années. Certaines de leurs transactions ont été divulgué dans les dossiers financiers de Tesla auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Vendredi, sans citer de preuves, Musk a allégué que « chaque organisation d’IA sur Terre » avait utilisé les données de Twitter pour s’entraîner, « dans tous les cas illégalement ». Il n’était pas clair quelles lois auraient été violées par le grattage des données des autres. Plus tôt ce mois-ci, Twitter a poursuivi quatre parties inconnues pour le scraping de données au Texas.

Twitter a mis en place des limites de débit sur la plate-forme de médias sociaux au cours des dernières semaines car, selon Musk, elle était « grattée comme une folle ». Il a déclaré: «Nous avions plusieurs entités qui grattaient chaque tweet jamais créé et essayaient de le faire en l’espace de quelques jours. Donc – cela mettait le système à genoux. Il fallait donc agir. » Il s’est excusé pour l’inconvénient de la limitation du débit.

À la lumière de l’utilisation généralisée des données de Twitter par les développeurs de logiciels d’intelligence artificielle, Musk a déclaré : « Je suppose que nous utiliserons les tweets publics – évidemment rien de privé – pour la formation également, comme pratiquement tout le monde l’a fait. »

L’ensemble de données de Twitter fait appel à la « formation textuelle » et à la « formation image et vidéo », a déclaré Musk. Cependant, il a précisé que les systèmes d’IA ont besoin de plus que des données créées par l’homme et il espérait que xAI pourrait suivre les traces de Alphabet-propriétaire de DeepMind’s Alpha Zero, un programme informatique qui a atteint un niveau de jeu magistral en trois parties, échecs, shogi et go, après s’être entraîné en jouant à ces jeux contre lui-même.

Un fan et promoteur de Tesla, Omar Qazi (connu sous le nom de Whole Mars Catalog sur Twitter) a posé quelques questions à Musk sur la façon dont il prévoit que xAI travaille avec Tesla lors de l’événement Spaces. Entre autres choses, il a demandé si xAI utiliserait potentiellement du silicium fabriqué par Nvidia ou Tesla pour le traitement des données.

Musk a déclaré: «C’est une sorte de question Tesla. Tesla construit du silicium personnalisé. Je n’appellerais rien de ce que Tesla produit un « GPU », bien que l’on puisse le caractériser en équivalents GPU. Il a ensuite parlé du matériel embarqué de Tesla, qui permet aux systèmes avancés d’assistance à la conduite de l’entreprise de fonctionner dans ses voitures. Les systèmes sont commercialisés en tant que pilote automatique et capacité de conduite entièrement autonome aux États-Unis.

Tesla promet aux fans un robotaxi, ou véhicule autonome, depuis des années. À cette époque, Musk a déclaré qu’une démonstration à travers le pays avec une voiture Tesla serait possible sans une seule intervention humaine d’ici la fin de 2017. En 2019, Tesla a levé des milliards de dollars avec la promesse d’un million de véhicules Tesla prêts pour le robotaxi sur le route dans un an. Jusqu’à présent, aucun des véhicules de Tesla n’est capable de fonctionner sans un conducteur humain prêt à diriger ou à freiner à tout moment.

Musk a déclaré vendredi sur Twitter Spaces que le matériel 4 de Tesla, qui est actuellement livré, est « trois à cinq fois plus performant que le matériel 3 », et a promis que le « matériel 5 » arriverait dans quelques années et serait « quatre ou cinq fois plus capable » que sa version actuelle.

Le PDG a également évoqué Dojo, un supercalculateur que Tesla développe à des fins d’apprentissage automatique de l’IA et de formation à la vision par ordinateur. Tesla utilise des clips vidéo et des données provenant des véhicules de ses clients pour améliorer les logiciels existants ou développer de nouvelles fonctionnalités.

Musk a déclaré que l’éventuel modèle de langage d’IA que xAI développera vraisemblablement ne sera pas « politiquement correct ». Le PDG, qui a attaqué à plusieurs reprises les valeurs «réveillées» ou progressistes, a déclaré: «Je pense que notre IA peut donner des réponses que les gens peuvent trouver controversées même si elles sont en réalité vraies.»

Le PDG de Tesla a déclaré que xAI devra développer une technologie qui « comprend le monde physique et pas seulement Internet », et il pense que les données de conduite de Tesla l’aideront sur ce front.

Walter Isaacson, l’auteur d’une biographie d’Elon Musk qui sortira plus tard cette année, a interrogé Musk sur Optimus, un robot humanoïde que Tesla développe dans le but de l’utiliser dans la fabrication. Musk a déclaré que le robot en était encore à ses « premières étapes » et que son équipe devait trouver un moyen permettant aux utilisateurs de l’éteindre facilement.

Tesla a montré un conception pour un robot humanoïde appelé Optimus lors de sa journée IA en septembre 2022. Les dirigeants de Tesla devraient partager des mises à jour à ce sujet et plus encore lors d’un appel aux résultats mercredi prochain.

— Jonathan Vanian de CNBC a contribué au reportage.