Elon Musk prévoit de facturer 20 $/mois pour la vérification Twitter, les comptes existants risquent de perdre leur badge

Le PDG de Twitter, Elon Musk, aurait demandé aux développeurs d’inclure la vérification comme l’un des avantages du service payant mensuel Twitter Blue du réseau social, les comptes vérifiés existants risquant de perdre leur badge bleu s’ils ne s’abonnent pas au service, selon Le bord.

Citant des personnes connaissant les plans, le rapport affirme que la vérification Twitter sera ouverte à toute personne payant 20 $ / mois pour un nouvel abonnement Twitter Blue plus cher, que Musk a demandé aux développeurs de préparer d’ici la semaine prochaine ou d’être licencié.

Selon le plan annoncé par Musk, les utilisateurs vérifiés auraient 90 jours pour s’abonner ou perdre leur coche bleue.

Dimanche, Musk a tweeté “L’ensemble du processus de vérification est en cours de refonte en ce moment.”

Dans l’état actuel des choses, Twitter Blue déverrouille des fonctionnalités Twitter supplémentaires telles que la possibilité de mettre en signet et d’annuler des Tweets, des options de thème de couleur et d’icône d’application, de modifier des tweets, un mode lecteur, etc. Le service coûte 4,99 $/mois et n’est disponible que dans une poignée de pays à travers le monde.