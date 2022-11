Elon Musk prévient que la survie de Twitter est en jeu alors que le personnel quitte

Elon Musk a averti jeudi les employés de Twitter de se préparer à “des temps difficiles à venir” qui pourraient se terminer par l’effondrement de la plate-forme de médias sociaux s’ils ne trouvent pas de nouvelles façons de gagner de l’argent.

Les travailleurs qui ont survécu aux licenciements massifs de la semaine dernière sont confrontés à des conditions de travail plus difficiles et à une incertitude croissante quant à leur capacité à maintenir Twitter en toute sécurité, car il continue de perdre des dirigeants de haut niveau responsables de la confidentialité des données, de la cybersécurité et du respect des réglementations.

Cela inclut Yoel Roth, responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter – un cadre auparavant peu connu qui est devenu le visage public de la modération du contenu de Twitter après la prise de fonction de Musk et qui a été félicité par Musk pour avoir défendu les efforts continus de Twitter pour lutter contre la désinformation nuisible et les discours de haine. . Un cadre a confirmé la démission de Roth à ses collègues sur un tableau de messagerie interne vu par l’Associated Press.

Les développements faisaient partie d’un autre jour tourbillon dans l’acquisition par Musk de la plate-forme de médias sociaux. Cela a commencé par un e-mail aux employés de Musk mercredi soir ordonnant aux travailleurs d’arrêter de travailler à domicile et de se présenter au bureau jeudi matin. Il a convoqué sa première réunion “tout le monde” jeudi après-midi. Avant cela, beaucoup comptaient sur les tweets publics du PDG du milliardaire Tesla pour obtenir des indices sur l’avenir de Twitter.

“Désolé que ce soit mon premier e-mail à toute l’entreprise, mais il n’y a aucun moyen d’édulcorer le message”, a écrit Musk, avant de décrire un climat économique désastreux pour des entreprises comme Twitter qui dépendent presque entièrement de la publicité pour gagner de l’argent.

“Sans revenus d’abonnement importants, il y a de fortes chances que Twitter ne survive pas au ralentissement économique à venir”, a déclaré Musk. “Nous avons besoin d’environ la moitié de nos revenus pour être abonné.”

Lors de la réunion du personnel, Musk a déclaré que certains employés “exceptionnels” pourraient demander une exemption de son ordre de retour au travail, mais que d’autres qui n’aimaient pas cela pourraient démissionner, selon un employé à la réunion qui a parlé sous couvert d’anonymat. d’un souci de sécurité d’emploi.

L’employé a également déclaré que Musk semblait minimiser les inquiétudes des employés quant à la façon dont une main-d’œuvre réduite de Twitter gérait ses obligations de maintenir les normes de confidentialité et de sécurité des données, affirmant qu’en tant que PDG de Tesla, il savait comment cela fonctionnait.

La note de service et la réunion du personnel de Musk ont ​​fait écho à une conversation en direct essayant d’apaiser les principaux annonceurs mercredi, ses commentaires publics les plus étendus sur la direction de Twitter depuis qu’il a conclu un accord de 44 milliards de dollars pour acheter la plate-forme de médias sociaux à la fin du mois dernier et a limogé ses principaux dirigeants. Un certain nombre de marques bien connues ont suspendu la publicité sur Twitter.

Musk a déclaré aux employés que la “priorité au cours des 10 derniers jours” était de développer et de lancer le nouveau service d’abonnement de Twitter pour 7,99 $ par mois, qui comprend une coche bleue à côté du nom des membres payants – la marque n’était auparavant réservée qu’aux comptes vérifiés. a connu un déploiement mouvementé avec une avalanche de faux comptes nouvellement achetés cette semaine se faisant passer pour des personnalités de premier plan telles que la star du basket-ball LeBron James et la société pharmaceutique Eli Lilly pour publier de fausses informations ou des blagues offensantes.

Dans un deuxième e-mail aux employés, Musk a déclaré que la “priorité absolue” au cours des prochains jours est de suspendre les “bots/trolls/spam” exploitant les comptes vérifiés. Mais Twitter emploie désormais beaucoup moins de personnes pour l’aider à le faire.

La semaine dernière, un dirigeant a déclaré que Twitter supprimait environ 50% de ses effectifs, qui étaient au nombre de 7 500 plus tôt cette année.

Musk a déclaré aux employés dans l’e-mail que “le travail à distance n’est plus autorisé” et que le chemin à parcourir est “ardu et nécessitera un travail intense pour réussir”, et qu’ils devront être au bureau au moins 40 heures par semaine.

L’exode continu de Twitter comprend le responsable de la confidentialité de l’entreprise, Damien Kieran, et le responsable de la sécurité de l’information Lea Kissner, qui a tweeté jeudi que “j’ai pris la décision difficile de quitter Twitter”.

La démission de Roth est une “énorme perte” pour la fiabilité et l’intégrité de Twitter, a déclaré son ancienne collègue et amie Emily Horne.

“Il a travaillé incroyablement dur dans des circonstances très difficiles, notamment en étant personnellement ciblé par certains des trolls les plus vicieux qui étaient actifs sur la plate-forme”, a déclaré Horne, qui a supervisé les communications politiques mondiales sur Twitter jusqu’en 2018. “Il est resté pendant tout cela parce que il croyait tellement au travail que faisait son équipe pour promouvoir une conversation publique et améliorer la santé de cette conversation.”

L’expert en cybersécurité Alex Stamos, ancien chef de la sécurité de Facebook, a tweeté jeudi qu’il existe un “risque sérieux de violation avec un personnel considérablement réduit” qui pourrait également mettre Twitter en contradiction avec une ordonnance de 2011 de la Federal Trade Commission qui l’obligeait à résoudre de graves problèmes. failles de sécurité des données.

“Twitter a fait d’énormes progrès vers un modèle de sécurité interne plus rationnel et un retour en arrière les mettra en difficulté avec la FTC” et d’autres régulateurs aux États-Unis et en Europe, a déclaré Stamos.

La FTC a déclaré jeudi dans un communiqué qu’elle “suivait les développements récents sur Twitter avec une profonde inquiétude”.

“Aucun PDG ou entreprise n’est au-dessus de la loi, et les entreprises doivent suivre nos décrets de consentement”, a déclaré la déclaration de l’agence. “Notre ordonnance de consentement révisée nous donne de nouveaux outils pour assurer la conformité, et nous sommes prêts à les utiliser.”

La FTC n’a pas voulu dire si elle enquêtait sur Twitter pour des violations potentielles. Si tel était le cas, il est habilité à exiger des documents et à déposer des employés.

Dans un e-mail aux employés vu par l’AP, Musk a déclaré que “Twitter fera tout ce qui est en son pouvoir pour respecter à la fois la lettre et l’esprit du décret de consentement de la FTC”.

« Tout ce que vous lisez à l’effet contraire est absolument faux. Il en va de même pour toutes les autres questions réglementaires gouvernementales où Twitter opère”, a écrit Musk.

Twitter a payé une amende de 150 millions de dollars en mai pour violation de l’ordonnance de consentement de 2011 et sa version mise à jour a établi de nouvelles procédures obligeant l’entreprise à mettre en œuvre un programme amélioré de protection de la vie privée ainsi qu’à renforcer la sécurité des informations.

Ces nouvelles procédures incluent une liste exhaustive des divulgations que Twitter doit faire à la FTC lors de l’introduction de nouveaux produits et services, en particulier lorsqu’ils affectent les données personnelles collectées sur les utilisateurs.

Musk est en train de remanier fondamentalement les offres de la plateforme et on ne sait pas s’il en parle à la FTC. Twitter, qui a vidé son service de communication, n’a pas répondu à une demande de commentaire jeudi.

Musk a une histoire d’enchevêtrement avec les régulateurs. “Je ne respecte pas la SEC”, a déclaré Musk dans un tweet de 2018.

La Securities and Exchange Commission a récemment examiné les retards éventuels de ses divulgations à l’agence de ses achats d’actions Twitter pour amasser une participation majeure. En 2018, Musk et Tesla ont chacun accepté de payer 20 millions de dollars d’amendes pour les tweets prétendument trompeurs de Musk affirmant qu’il avait obtenu le financement nécessaire pour privatiser le constructeur de voitures électriques pour 420 dollars par action. Musk a combattu la SEC devant les tribunaux pour le respect de l’accord.

Les conséquences du non-respect des exigences de la FTC peuvent être graves, par exemple lorsque Facebook a dû payer 5 milliards de dollars pour violation de la vie privée.

“Si Twitter éternue, il doit faire un examen de la confidentialité au préalable”, a tweeté Riana Pfefferkorn, une chercheuse de l’Université de Stanford qui a déclaré avoir précédemment fourni à Twitter un conseil juridique extérieur. “Il y a des audits externes périodiques, et la FTC peut contrôler la conformité.”

Les journalistes AP Frank Bajak et Marcy Gordon ont contribué à ce rapport.