Elon Musk présente un prototype de robot humanoïde au Tesla AI Day

Tesla présente un premier prototype du robot humanoïde Optimus lors de son AI Day 2022 le 30 septembre Capture d’écran

Le PDG de Tesla, Elon Musk, et d’autres dirigeants des équipes d’intelligence artificielle et de matériel du constructeur automobile ont pris la parole lors de la conférence de l’entreprise. Journée de l’IA 2022un événement de recrutement d’ingénieurs à Palo Alto, en Californie, vendredi soir. Lors de la dernière journée de l’IA en août 2021, Musk a déclaré que Tesla construisait un robot humanoïde, connu sous le nom de Tesla Bot ou Optimus. La compagnie n’avait pas tant de prototype à montrer à ce moment-là, et a plutôt présenté sur scène une danseuse, vêtue d’un justaucorps en spandex Tesla Bot. Cette année, les employés de Musk et de Tesla qui l’ont rejoint sur scène ont montré un robot humanoïde bipède, qui, selon eux, n’était qu’un “robot de développement approximatif”, marchant et agitant les mains en l’air. Ils ont dit que le robot se promenait pour la première fois sans aucun support mécanique sur scène à Palo Alto. Pour réchauffer le public, qui comprenait des influenceurs des médias sociaux axés sur Tesla, a déclaré Musk, “Nous allons parler des progrès de l’IA pour l’auto-conduite complète, ainsi que de la façon dont ils s’appliquent plus généralement aux problèmes d’IA du monde réel comme un robot humanoïde et même aller au-delà. Je pense qu’il est possible que ce que nous faisons ici chez Tesla puisse apporter une contribution significative à AGI [artificial general intelligence].” Il a poursuivi: “Et je pense qu’en fait, Tesla est une bonne entité pour le faire, du point de vue de la gouvernance, car nous sommes une société cotée en bourse avec une classe d’actions. Cela signifie que le public contrôle Tesla, et je pense que c’est en fait un bonne chose. Donc si je deviens fou, vous pouvez me virer – c’est important. Peut-être que je ne suis pas fou. Elon Musk a précédemment cofondé (et plus tard abandonné) une entreprise d’intelligence artificielle appelée OpenAI. En 2015, OpenAI s’est vanté d’avoir formé des réseaux de neurones pour permettre à une main de robot ressemblant à une main humaine de résoudre un puzzle Rubik’s Cube. À l’époque où Musk a lancé à l’origine le concept Tesla Bot lors de la Journée de l’IA 2021, il a déclaré: “Il devrait pouvoir, s’il vous plaît, allez au magasin et apportez-moi les courses suivantes”, ce genre de chose. Plus tard, Musk a déclaré que les robots fabriqués par Tesla pourraient un jour valoir plus que ses voitures, et que des milliers d’entre eux seraient mis au travail dans les usines Tesla, où les humains construisent des voitures et des batteries. Lors de la présentation de vendredi, les employés de Tesla ont montré comment le robot humanoïde qu’ils développent pourrait fonctionner à l’avenir, y compris avec des actionneurs conçus par Tesla, qui sont comme le muscle du robot, et des mains robotiques adaptatives qui permettront au robot de saisir et de manipuler une large gamme d’objets. Milan Kovac, qui est directeur de l’ingénierie pour le pilote automatique chez Tesla selon son profil LinkedIn, a déclaré que les expériences de l’entreprise dans le développement de systèmes d’assistance à la conduite pour les véhicules Tesla, en particulier les systèmes de vision par ordinateur, aidaient l’entreprise à comprendre comment faire fonctionner un robot humanoïde. dans le monde réel. Alors que les experts en robotique ont déclaré que Tesla n’avait pas besoin d’un robot bipède pour mettre une meilleure automatisation au travail dans ses usines, les employés de Tesla ont longuement parlé vendredi de leur dévouement à la forme humaine. Les employés ont également déclaré qu’ils travaillaient sur une batterie et des actionneurs spéciaux pour leurs robots afin de réduire au minimum la consommation d’énergie afin que leur robot puisse fonctionner pendant une journée complète avec une seule charge. Les employés de Tesla Autopilot ont également longuement parlé de leur quête pour rendre les voitures Tesla autonomes sans leur ajouter de nouveau matériel. Dans le passé, l’équipe Autopilot de l’entreprise s’appuyait sur l’annotation manuelle des données pour identifier et décrire les objets dans de courts clips vidéo capturés par des caméras et des capteurs sur les véhicules Tesla. Les étiqueteurs de données identifieraient des éléments tels que les limites de la route, les marquages ​​de voie ou les objets qui se chevauchent, comme un piéton obstruant la vue complète d’un panneau d’arrêt. Les clips étiquetés servent à former les réseaux neuronaux de Tesla et à améliorer les systèmes d’assistance à la conduite qui permettent à leurs voitures de naviguer, en évitant automatiquement les obstacles, sous la surveillance du conducteur. Aujourd’hui, Tesla affirme avoir développé une technologie d’étiquetage automatique qui permet à l’entreprise de parcourir un demi-million de clips chaque jour. En fin de compte, un humain intervient pour “finaliser” les étiquettes, mais il bénéficie d’un coup de pouce grâce au système d’étiquetage automatique. Les présentateurs ont également discuté, en détail, du nombre d’améliorations qu’ils apportaient aux puces et à l’infrastructure de données conçues par Tesla. Ils n’ont pas précisé quand une voiture autonome pouvant être utilisée en toute sécurité sans conducteur humain au volant dans la circulation normale serait disponible pour les clients payants.

Musk a expliqué que Tesla organisait cet événement AI Day et montrait son prototype de robot, “pour convaincre certaines des personnes les plus talentueuses au monde comme vous, de rejoindre Tesla et d’aider à en faire une réalité”. Le PDG pense que le robot humanoïde “peut aider des millions de personnes”, a-t-il déclaré, car s’il fonctionne, le monde aura ce qu’il a appelé “un avenir d’abondance, un avenir où il n’y a pas de pauvreté, où les gens peuvent avoir ce que vous voulez”. veulent en termes de produits et de services.” De sa manière grandiose caractéristique, Musk a déclaré: “C’est vraiment une transformation fondamentale de la civilisation telle que nous la connaissons.” Après que le PDG ait quitté la scène, mais alors que la présentation de la Journée de l’IA était toujours en cours, Musk a écrit à ses 107,4 millions d’abonnés sur Twitter : “Naturellement, il y aura une version catgirl de notre robot Optimus.” Au cours d’une session de questions-réponses, Musk a admis que le développement d’un robot humanoïde n’était pas précisément conforme à la mission de Tesla d’accélérer la transition mondiale vers l’énergie durable. Il a déclaré qu’Optimus élargit la mission de Tesla pour “rendre l’avenir génial”. Il a dit qu’il pense que dans 3 à 5 ans, les clients pourront acheter un Optimus. Un participant a demandé à Musk s’il envisageait que Tesla vende son super ordinateur Dojo, qu’il utilise pour l’apprentissage automatique de l’IA, à d’autres entreprises. Musk a déclaré qu’il pensait qu’il était plus logique d’offrir un service Dojo, quelque chose comme AWS, qu’il a décrit comme un “service que vous pouvez utiliser et qui est disponible en ligne où vous pouvez former vos modèles plus rapidement et pour moins d’argent”.

De grandes promesses