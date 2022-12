Elon Musk présente ses excuses à la Norvège

Le PM, le FM et le ministère des Affaires étrangères de l’État nordique ont été brièvement répertoriés sur Twitter en tant que responsables nigérians

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, s’est excusé après que plusieurs comptes norvégiens officiels, dont celui du Premier ministre, aient été répertoriés sur la plateforme comme nigérians.

“Cher support Twitter, bien que nous apprécions nos excellentes relations bilatérales et notre voisinage alphabétique étroit avec le Nigeria, nous apprécierions beaucoup [it] si vous pouviez nous étiqueter comme la Norvège », a tweeté mardi le ministère des Affaires étrangères.

Les comptes du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store et de la ministre des Affaires étrangères Anniken Huitfeldt ont également été brièvement qualifiés de responsables nigérians.

“Pardon!” Musk a répondu dans un tweet. L’erreur a depuis été corrigée.

Le fondateur de Tesla et SpaceX a finalisé l’acquisition de la plateforme de médias sociaux en octobre. Ses décisions de gestion et ses déclarations publiques ont suscité à la fois des éloges et des critiques, notamment le licenciement de cadres supérieurs et la publication de trésors de communications internes entre les membres de l’ancienne équipe de Twitter.

Pardon! – Elon Musk (@elonmusk) 14 décembre 2022

Twitter a lancé lundi son option d’abonnement Blue premium, offrant aux utilisateurs la coche “vérifiée” sur leurs comptes moyennant paiement, ainsi que la possibilité de modifier des tweets et d’autres fonctionnalités.