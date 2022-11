Elon Musk prend une décision sur le compte Twitter d’Alex Jones

Le nouveau propriétaire de la plate-forme a déclaré qu’il n’avait “pas de pitié” pour quelqu’un qui utilisait la mort d’enfants pour avoir du poids

Après avoir restauré les comptes de plusieurs personnalités controversées, dont l’ancien président américain Donald Trump et l’auteur Jordan Peterson, le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a tiré un trait sur l’artiste de performance politique Alex Jones, refusant de permettre au théoricien du complot de revenir sur la plateforme.

Le milliardaire a semblé rejeter l’idée de rétablir le compte de Jones dans une paire de tweets dimanche après avoir été suggéré par le podcasteur Sam Harris. “sans pitié” pour Jones déplatit.

“Mon premier-né est mort dans mes bras. J’ai senti son dernier battement de coeur», a tweeté Musk en réponse au fondateur de Mega, Kim Dotcom. “Je n’ai aucune pitié pour quiconque utiliserait la mort d’enfants à des fins lucratives, politiques ou célèbres.”

Dotcom avait mis en évidence l’admission d’actes répréhensibles par Jones et ses excuses ultérieures pour ses affirmations de Sandy Hook, et a suggéré que de nombreux animateurs d’Infowars “théories du complot” s’était avéré être vrai et a estimé que “si les menteurs en série comme Biden et Trump sont autorisés sur Twitter, alors Alex Jones devrait également être autorisé.” Il a exhorté le PDG de Tesla à «reconsidérer dans l’intérêt d’une véritable liberté d’expression.”

Le hacktiviste allemand était loin d’être le seul à défendre le droit de Jones à tweeter. De nombreux utilisateurs ont fait valoir que si les dirigeants mondiaux qui ont mené des guerres qui ont tué des milliers d’enfants étaient autorisés à rester sur la plate-forme, il n’y avait aucune raison morale d’empêcher le commentateur de droite de revenir.

D’autres ont souligné que Musk faisant passer sa moralité personnelle avant son engagement supposé en faveur de la liberté d’expression était «exactement contre quoi il a parlé” quand il a repris Twitter, et plusieurs ont observé que presque n’importe quel politicien aurait utilisé la mort d’enfants pour “gain, politique ou renommée.”

Jones s’est excusé à plusieurs reprises – “des centaines de fois», affirme-t-il – pour ses émissions après la fusillade de Sandy Hook, dans lesquelles il a accusé plusieurs des parents des enfants d’être des acteurs de crise dans un événement sous fausse bannière conçu pour fabriquer le consentement à des mesures restrictives de contrôle des armes à feu.

Il a été condamné à payer près d’un milliard de dollars dans une série de poursuites en diffamation intentées par les familles de certaines victimes. Cependant, il a été expulsé de Twitter pour «menaçant” un journaliste de CNN devant une audience du Congrès en septembre 2018.