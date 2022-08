Elon Musk prédit une légère récession de 18 mois et taquine les rachats d’actions

Lors de l’assemblée générale des actionnaires de Tesla 2022 jeudi, les investisseurs ont demandé au PDG Elon Musk comment l’entreprise prévoyait de dépenser son argent dans les années à venir et quelles étaient ses perspectives économiques mondiales.

Musk a plaisanté en disant que “faire des pronostics macroéconomiques est une recette pour un désastre”, mais a néanmoins estimé que “nous avons dépassé le pic d’inflation” et que nous assisterons probablement à une “récession relativement douce”, d’une durée d’environ 18 mois.

Le PDG a basé son analyse économique sur les prix des matières premières que Tesla est invité à payer pour les matériaux et les biens dont il a besoin pour fabriquer des véhicules électriques.

“Nous avons une bonne idée de l’évolution des prix des choses au fil du temps, car lorsque vous fabriquez des millions de voitures, vous devez acheter des produits plusieurs mois avant qu’ils ne soient nécessaires”, a-t-il déclaré.

Au deuxième trimestre de 2022, la guerre de la Russie contre l’Ukraine et la pandémie de Covid en cours en Chine ont entravé l’usine de Tesla à Shanghai et ont aggravé les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries de pièces et les problèmes de main-d’œuvre dans l’industrie automobile.

On a également demandé à Musk comment Tesla prévoyait d’utiliser son capital dans les années à venir. Le PDG a déclaré que Tesla augmenterait principalement ses dépenses en capital et ses dépenses de recherche et développement “aussi vite que possible sans le gaspiller”. Il a ajouté qu'”une sorte de rachat d’actions est possible”, en fonction de ce à quoi ressemble le futur flux de trésorerie de Tesla,

Musk, qui est également le PDG de SpaceX, a déclaré qu’il “ne voudrait pas encore s’engager” dans les rachats d’actions de Tesla, et qu’un cas de force majeure quelque part pourrait changer l’équation. Cependant, il a réitéré que si les flux de trésorerie futurs de Tesla semblent solides et que le monde est “relativement stable”, alors un “rachat d’actions est sur la table”.