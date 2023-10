Elon Musk poursuivi pour diffamation par un homme faussement identifié lors d’une bagarre néonazie

Un homme faussement accusé d’avoir été impliqué dans une bagarre entre les Proud Boys et un extrémiste rival Un groupe de l’Oregon a poursuivi lundi Elon Musk en justice, l’accusant de diffamation en amplifiant les publications sur les réseaux sociaux qui avaient identifié l’homme par erreur.

Le procès accuse Musk de faire de fausses déclarations « imprudentes » en toute impunité, et que ses messages ont déclenché une vague de harcèlement et de menaces. Le procès a été signalé pour la première fois par HuffPost et Vice Nouvelleset une copie du dossier a été partagée par le HuffPost.

Le procès demande 1 million de dollars de dommages et intérêts et un procès devant jury dans le comté de Travis, au Texas, où le procès a été déposé et où Musk a une résidence.

La bagarre a éclaté lors de la Pride Night à Portland le 24 juin et la vidéo de l’incident est devenue virale en ligne le lendemain, selon le procès. Le procès indique que Ben Brody, 22 ans, a d’abord été accusé d’être membre des nationalistes de Rose City, qui ont été identifiés à tort comme le groupe suprémaciste blanc Patriot Front par un compte de réseau social connu pour ses « s—posting », l’argot Internet. pour publication délibérée sur les réseaux sociaux dans l’intention de provoquer ou de contrarier les gens

Les nationalistes de Rose City sont un groupe basé dans l’Oregon associé au Northwest Nationalist Network, un groupe suprémaciste blanc, selon l’Anti-Defamation League. Le réseau de groupes haineux s’est coordonné pour perturber de nombreux événements de la fierté en juin dans toute la région, L’Oregon Public Broadcasting l’a rapporté en août.

Brody a été informé de la publication sur X, la plateforme sociale anciennement connue sous le nom de Twitter, après qu’elle ait été utilisée pour répondre à une question de Musk demandant si les individus participant au combat avaient été identifiés. Mais de nombreux utilisateurs ont noté qu’il ne s’agissait pas de Brody, y compris une personne qui a répondu à Musk en déclarant que « c’est de la diffamation ». selon le procès.

Musc a répondu le 26 juin à la publication d’un autre utilisateur identifiant faussement Brody avec « toujours retirer leurs masques », après que les utilisateurs ont souligné que Brody n’était pas l’homme dans la vidéo virale, selon la poursuite et la publication.

« L’approbation personnelle de Musk de la fausse accusation contre Ben Brody s’est répercutée sur Internet, transformant l’accusation de rumeur anonyme en vérité évangélique pour de nombreuses personnes, et amenant d’autres à utiliser l’approbation de Musk pour justifier leur désir de harceler Ben Brody et sa famille », a déclaré Brody. a déclaré le procès.

Sur les conseils d’amis, Brody a réalisé une vidéo le 26 juin dénonçant les messages et fournissant des reçus qui, selon lui, prouvaient qu’il se trouvait en Californie au moment du combat. Sa vidéo a ensuite été publiée sur X, où Musk a été tagué à plusieurs reprises par des utilisateurs lui demandant d’effacer le nom de Brody.

Le lendemain, un autre compte publié sur X accusait Brody d’être un agent fédéral impliqué dans la bagarre, ce à quoi Musk répondit : « On dirait que l’un est un étudiant (qui veut rejoindre le gouvernement) et un autre est peut-être un membre d’Antifa. mais néanmoins une probable situation sous fausse bannière. »

Le message original semble avoir été supprimé par l’utilisateur, mais Musk la réponse reste sur la plateforme. Brody et sa famille ont été victimes de harcèlement et de menaces de la part d’étrangers, et leurs informations personnelles ont été publiées en ligne dans le cadre d’une pratique appelée doxxing, selon le procès.

« Deux semaines après les déclarations de Musk, il était évident pour Ben que sa réputation avait été gravement endommagée et qu’un grand nombre de personnes pensaient qu’il était soit un néo-nazi, soit un provocateur impliqué dans une « opération psychologique » trompeuse visant à commettre du terrorisme politique. » dit le costume.

Selon le procès, Musk n’a jamais rétracté ni supprimé ses déclarations. La poursuite allègue que lorsque les allégations de diffamation de Brody ont été portées devant les avocats de Musk en août, Musk a refusé de s’excuser pour ces messages.

L’avocat de Musk n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire adressée à NBC News.

L’avocat de Brody, Mark Bankston, a poursuivi avec succès Alex Jones pour diffamation au nom des parents des victimes de la fusillade de l’école primaire de Sandy Hook. Bankston a renvoyé NBC News à son fil sur X lorsqu’on lui a demandé de commenter le cas de Brody.

« Le procès de Ben traite des conséquences de cet incident, mais en bref, Ben et sa famille ont été doxés et ont subi une énorme vague de harcèlement et de menaces de la part d’étrangers belliqueux », a écrit Bankston. « Etre diffamé par quelqu’un d’aussi célèbre que Musk a été une expérience totalement terrifiante, et cela a laissé Ben abasourdi, désorienté et inquiet des conséquences sur son avenir. »