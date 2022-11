Elon Musk pourrait attirer Apple dans une bagarre avec les républicains

Apple est resté un ours endormi face aux provocations de Musk. Il n’a pas commenté, pas plus que le PDG Tim Cook, et bien que les membres du personnel de modération de l’examen des applications puissent parler à Twitter dans les coulisses sur un contenu douteux, Apple n’a pas retiré l’application. En fait, Twitter a reçu une mise à jour via l’examen de l’application la semaine dernière.

Musk vise le fabricant d’iPhone sur un certain nombre de sujets, notamment sa réduction des dépenses publicitaires sur Twitter et sa réduction de 30 % de toutes les ventes numériques réalisées via des applications. Il a également accusé Apple d’avoir menacé de retirer l’application Twitter de l’App Store.

Mardi, DeSantis a déclaré lors d’une conférence de presse que si Apple devait lancer Twitter, cela montrerait qu’Apple a un pouvoir monopolistique et que le Congrès devrait se pencher sur la question. DeSantis l’a présenté comme une question de liberté d’expression – de nombreux conservateurs pensent que les réseaux sociaux, y compris Twitter, discriminent généralement les points de vue conservateurs.

“Vous entendez également des informations selon lesquelles Apple menace de supprimer Twitter de l’App Store parce qu’Elon Musk l’ouvre en fait à la liberté d’expression et restaure de nombreux comptes qui ont été injustement et illégitimement suspendus pour avoir diffusé des informations précises sur Covid”, DeSantis a dit.

“Si Apple répond à cela en les supprimant de l’App Store, je pense que ce serait une énorme, énorme erreur, et ce serait un exercice vraiment brut de pouvoir monopolistique”, a-t-il poursuivi.

Vance a décrit la situation de la même manière dans un tweeter, disant que si Apple retirait Twitter, “Ce serait l’exercice le plus brutal du pouvoir de monopole depuis un siècle, et aucun pays civilisé ne devrait le permettre.”

En fait, il est peu probable que le département d’examen des applications d’Apple tire Twitter sur le contenu. Bien qu’Apple interdise régulièrement des applications sur des contenus douteux, ce sont rarement de grandes marques comme Twitter – ce sont généralement des applications plus petites et moins connues. Les règles d’Apple pour les applications avec un contenu important généré par l’utilisateur comme Twitter se concentrent sur le fait qu’elles disposent de systèmes de filtrage de contenu ou de procédures de modération de contenu, et se concentrent moins sur des types spécifiques de contenu contrefait. Twitter a les deux, bien que les récentes réductions de Musk dans le personnel de Twitter pourraient nuire à sa capacité à signaler les publications problématiques.

Mais Apple serait beaucoup plus susceptible de retirer l’application Twitter si elle essayait de réduire Apple de ses frais de plate-forme.

C’est déjà arrivé. En 2020, Fortnite a ajouté un système dans son application iPhone qui permettait aux utilisateurs d’acheter des pièces de jeu directement auprès d’Epic Games, supprimant les 30 % des ventes qu’Apple prend généralement. Apple a supprimé Fortnite de l’App Store le même jour. (L’épisode a lancé une bataille juridique qu’Apple a remportée sur la plupart des points, mais elle est actuellement en appel.)

Musk a de bonnes raisons commerciales de choisir ce combat.

En particulier, Musk souhaite que Twitter gagne beaucoup plus d’argent grâce aux abonnements directs et non à la publicité. Mais la réduction de 30 % des achats effectués par Apple dans les applications est un obstacle majeur pour une entreprise qui réduit ses coûts et a un endettement important. (Google prend une coupe similaire pour les applications Android vendues via son Play Store, mais permet également à d’autres magasins d’applications Android d’exister et permet aux gens de “charger” des applications directement sur leurs téléphones, tandis qu’Apple a un verrou exclusif sur toute la distribution d’applications iPhone. )

Ainsi, Musk pourrait tirer un mouvement d’Epic Games et permettre la facturation directe, incitant Apple à agir, tout en encadrant le débat autour de la liberté d’expression. Si cela se produisait, comme l’a suggéré DeSantis, peut-être que le Congrès commencerait à poser des questions. Apple deviendrait un ballon de football dans les débats politiques. Les dirigeants pourraient être contraints de témoigner ou de fournir des réponses écrites.

À tout le moins, vous auriez des législateurs comme Vance utilisant les mots “monopole” et “Apple” dans la même phrase. C’est un risque pour la marque Apple. Le débat sur ces sujets pourrait relancer une réglementation en attente comme l’Open Markets Act qui menace son contrôle sur l’App Store et ses bénéfices importants.

La dernière fois qu’Apple a retiré une application populaire auprès des conservateurs (par manque de modération du contenu), c’était Parler en janvier 2021. Elle a été restaurée en avril.

Dans l’intervalle, Apple a fait face à des demandes officielles des sénateurs républicains Ken Buck et Mike Lee sur les raisons pour lesquelles Parler a été retiré de l’App Store. Cuisiner est apparu sur Fox News pour défendre la décision de l’entreprise.

Twitter est un réseau social beaucoup plus important et bien connu que Parler et attirerait plus d’attention.

C’est probablement plus précieux pour Apple si Twitter reste sur la plate-forme, et le fabricant d’iPhone opposé à la controverse aimerait probablement que tout ce récit d’Elon Musk disparaisse.

En effet, cela pourrait se dérouler de cette façon : Apple reste silencieux, travaillant avec Twitter dans les coulisses de son application, et Musk tweete à propos de la réduction de 30 % quand cela l’irrite. Rien ne change vraiment.

Mais Musk est imprévisible, et s’il veut vraiment “aller à la guerre« plus de 30 % de frais, Apple pourrait se retrouver dans une situation difficile.

Apple et Twitter n’ont pas immédiatement renvoyé les demandes de commentaires.