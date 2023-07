Elon Musk plaisante sur les nouvelles limites de lecture de Twitter après la colère des utilisateurs | Actualités scientifiques et techniques

Elon Musk a plaisanté sur les limites de lecture quotidiennes temporaires de Twitter après que les utilisateurs ont exprimé leur fureur face aux nouvelles limitations du site.

« Oh, l’ironie d’atteindre les limites de vue en raison d’une plainte concernant les limites de vue, » le milliardaire tweeté.

Plus tôt Musk avait dit Twitter appliqué les limites pour faire face aux « niveaux extrêmes » de récupération de données et de manipulation du système.

Il a déclaré que les utilisateurs vérifiés de Twitter étaient temporairement limités à la lecture de 6 000 messages par jour – ce qui a ensuite été augmenté à 8 000 puis 10 000.

Pendant ce temps, les comptes non vérifiés – ceux sans coche bleue – étaient initialement limités à la lecture de 600 publications par jour, tandis que les nouveaux comptes non vérifiés étaient limités à 300 publications par jour. Les chiffres ont ensuite été augmentés à 800 et 400 respectivement, puis à nouveau à 1 000 et 500.

« Vous vous réveillez d’une transe profonde, éloignez-vous du téléphone pour voir vos amis et votre famille », a plaisanté Musk.

Dans un autre article, Musk a déclaré: « Taux limité en raison de la lecture de tous les articles sur les limites de taux. »

L’annonce a conduit à la tendance RIP Twitter et #Twitterdown sur le site de médias sociaux.

Musk, qui est également le directeur général de Tesla et SpaceX, n’a pas précisé combien de temps dureront les limites temporaires.

Les gens ont commencé à signaler des problèmes peu après midi, heure du Royaume-Uni, selon le site de surveillance des problèmes et des pannes Downdetector. À 18 heures, le site Web avait reçu des milliers de signalements.

« Gérer Twitter est difficile », a tweeté le co-fondateur et ancien PDG Jack Dorsey. « Je ne souhaite ce stress à personne. J’espère que l’équipe fait de son mieux malgré les contraintes qu’elle a, qui sont immenses.

« Il est facile de critiquer les décisions de loin… dont je suis coupable… mais je sais que l’objectif est de voir Twitter prospérer. Il le fera. »

Cela survient après que les personnes essayant d’accéder à Twitter vendredi ont été informées qu’elles devraient être connectées à un compte pour afficher les tweets, dans ce que Musk a appelé une « mesure d’urgence temporaire ».

Et en février, une panne a empêché de nombreux utilisateurs de tweeter, de suivre des comptes ou d’accéder à leurs messages directs car la plate-forme était en proie à des problèmes techniques généralisés.

Le milliardaire a réalisé une prise de contrôle de 44 milliards de dollars (35 milliards de livres sterling) du site de médias sociaux en octobre 2022 et a introduit en avril un système de paiement pour les « coches bleues », ou comptes vérifiés.

Les abonnés peuvent publier des tweets plus longs et peuvent également apporter des modifications aux tweets publiés, voir environ la moitié des publicités et utiliser des images de profil non fongible token (NFT).

Des personnalités et des célébrités de haut niveau ont déclaré que cette décision laissait la plate-forme ouverte aux imposteurs et à la désinformation, tandis que Twitter a déclaré que le service « élève les conversations de qualité ».

En savoir plus:

Twitter donne une coche d’or à un faux compte Disney

Elon Musk dit que son chien est désormais le PDG de Twitter

Qui est le nouveau directeur général de Twitter ?

Image:

Photo : AP





Depuis l’acquisition de l’entrepreneur, Twitter a considérablement réduit ses coûts et licencié des milliers d’employés, dont beaucoup avaient travaillé sur les efforts visant à prévenir les contenus préjudiciables et illégaux, à protéger l’intégrité des élections et à afficher des informations précises sur le site.

En décembre, quelques semaines seulement après le rachat, il a tweeté : « Je démissionnerai de mon poste de PDG dès que je trouverai quelqu’un d’assez idiot pour prendre le poste. »

En mai, Linda Yaccarino, alors dirigeante de NBCUniversal, a été annoncée comme nouvelle directrice générale de Twitter, Musk, 52 ans, déclarant qu’il assumerait le rôle de président exécutif.

L’engagement est intervenu après que des millions d’utilisateurs de Twitter lui ont demandé de se retirer dans un sondage que Musk a créé et a promis de respecter.