Elon Musk plaide pour un technopole américain

Elon Musk a fait un discours explicitement tourné vers l’avenir aux électeurs de Pennsylvanie Samedi – arguant qu’un vote pour l’ancien président Donald Trump était un vote pour le progrès de l’humanité elle-même.

« Je veux un avenir où vous l’attendez avec impatience et où vous êtes enthousiasmé par ce qui va se passer, où nous allons apprendre de nouvelles choses, où… ça va être meilleur que le passé », a déclaré Musk lors d’une conférence de presse. rassemblement solo à Folsom, Pennsylvanieévoquant un avenir où « nous sommes parmi les étoiles, où « Star Trek » est réel. »

Musk a longuement parlé de son désir que l’humanité devienne une « civilisation spatiale » et colonise la Lune ou Mars, précisant même quel type de gouvernement, selon lui, conviendrait à une colonie extra-mondaine (démocratie directe). Il a été tout aussi précis sur le type de gouvernement qu’il estime nécessaire sur Terre pour permettre cet avenir, à savoir un gouvernement qui assouplir la réglementation de son vaste empire commercial.

Ce que Musk n’aborde pas souvent, c’est pourquoi l’humanité devrait le faire en premier lieu. Sa raison la plus souvent invoquée est qu’il s’agit d’un se prémunir contre les risques existentiels sur Terremais l’absence d’arguments plus affirmatifs (mis à part « nous voulons que Starfleet soit réel », comme il l’a ajouté samedi) reflète le cœur de son projet et celui de certains de ses frères du monde de la technologie. fusion d’esprit croissante avec l’ancien président: leur conviction qu’une sorte de changement agité, dépourvu de toute qualité, objectif ou direction inhérente, est une vertu en soi.

Ceci a été initialement publié sur Digital Future Daily, le bulletin d’information de l’après-midi de POLITICO sur les nouvelles forces et acteurs qui façonnent le monde. Abonnez-vous ici.

Bien entendu, le progrès peut signifier se connecter instantanément avec des personnes du monde entier, cartographier le génome humain ou éradiquer la polio. Mais il y a aussi un côté sombre : les critiques ont souligné qu’une foi dans le progrès détachée de toute valeur ou tradition motrice peut vider une culture – permettant aux entreprises à but lucratif de définir les conditions dans lesquelles la société interagit avec leurs produits. Le critique Neil Postman, dans son livre « Technopoly » de 1992, a vu un public crédule se permettre essentiellement son propre lavage de cerveau. Et il pensait qu’un pays comme l’Amérique était particulièrement vulnérable – un pays avec « une philosophie démocratique, des traditions relativement faibles et une grande réceptivité aux nouvelles technologies ».

Mais il n’est pas nécessaire d’adopter la vision sombre de la technologie de Postman pour reconnaître que Musk et ses ennemis ont une vision radicalement différente de son rôle dans la société. Musk estime que les progrès technologiques sont le catalyseur qui mènera l’humanité vers un avenir glorieux, tandis que leurs détracteurs, notamment les démocrates et de nombreuses organisations à but non lucratif (ainsi que certaines des plus grandes entreprises technologiques), estiment que sans un contrôle démocratique fort, ils pourraient créer une boucle catastrophique auto-justifiée qui ne servirait que les intérêts des développeurs technologiques et de leurs partenaires commerciaux.

Major du président Joe Biden Décret exécutif sur l’IAce que les Républicains ont juré d’abrogersouligne que les valeurs humaines doivent primer. Des personnalités de premier plan comme Fei-Fei Li, chercheur à Stanford, font pression pour Intelligence artificielle « centrée sur l’humain ». La vaste loi de l’Union européenne sur l’IA s’engage à réglementer l’IA d’une manière compatible avec « Valeurs et règles de l’UE. »

L’idée d’orienter le développement technologique conformément aux valeurs d’un groupe donné – même à l’échelle sociétale – est un anathème pour Musk et Trump.

Les valeurs technologiques de Musk pourraient prendre une importance démesurée sur la scène nationale. Si Trump gagne, le magnat aura j’ai accepté de prendre la tête un nouveau « Département de l’efficacité gouvernementale », qui, a-t-il insisté samedi, sera axé sur « la garantie qu’il existe des incitations pour un excellent travail ».

« Tout ce que vous encouragez arrivera », a déclaré Musk, en utilisant l’exemple de l’ouragan Hélène, qui, selon lui, a été mal géré. « Mais si votre réponse aux catastrophes causées par les ouragans échoue et que personne n’est licencié, eh bien, d’accord, à quoi vous attendez-vous ? Personne ne va agir.

L’intersection de la technologie et des forces naturelles libérées par Hélène est un parfait exemple de la façon dont la politique « technopolistique » de Musk pourrait fonctionner, même si les résultats peuvent varier. Le désastre a eu deux répercussions immédiates et claires sur l’empire commercial de Musk : premièrement, ses satellites Starlink. fourni une couverture Internet et cellulaire indispensable aux personnes touchées par l’ouragan Hélène au début du mois – du moins à celles qui je possédais déjà un kit Starlink.

Dans le même temps, sa plateforme de médias sociaux X et son approche non interventionniste de la modération signifiaient que de fausses informations sur une guerre pure et simple entre les Caroliniens du Nord et l’Agence fédérale de gestion des urgences se propager comme une traînée de poudre au lendemain de cet ouragan.

Les deux résultats sont neutres en aval des « incitations » créées par la technologie elle-même : dans le cas de Starlink, un accès Internet fiable aux zones reculées et, dans le cas de X, un canal de communication mondial totalement ouvert et sans intermédiaire. L’un a aidé le public et l’autre a blessé. Mais les deux profitent à Musk, une étude de cas parfaite pour l’idée de progrès « neutre » et axée sur la technologie que lui et Trump vantent.