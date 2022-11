Elon Musk peut-il transformer Twitter en une “application polyvalente ?” Les experts disent que ça ne va pas bien

L’agitation persistante sur Twitter, qui a également soulevé des questions sur le sort ultime du site de médias sociaux, a peut-être également contrecarré certains des autres plans d’Elon Musk pour sa nouvelle acquisition – créer une application pour tout.

Le milliardaire, un utilisateur fréquent de Twitter, a parlé de l’achat de Twitter dans le cadre de sa croisade pour un forum sur la liberté d’expression qu’il est important pour “l’avenir de la civilisation” d’avoir comme “place publique numérique commune”.

Mais il a également révélé quelques indices indiquant qu’il avait un autre objectif en tête avec l’acquisition – créer, selon ses mots, “X”, “l’application tout”.

Bien que les détails soient minces, Musk a suggéré que son inspiration serait WeChat en Chine, qui offre une série de services aux utilisateurs tels que la messagerie, les réseaux sociaux, les paiements peer-to-peer et les achats en ligne.

Actuellement, Musk fait face aux retombées de certains de ses mouvements d’entreprise. On estime que des centaines d’employés de Twitter Inc. ont décidé de démissionner après la date limite de jeudi de Musk pour que les membres du personnel s’inscrivent pour “de longues heures à haute intensité” ou partent.

L’entreprise a également informé les employés qu’elle fermerait ses bureaux et couperait l’accès aux badges jusqu’à lundi, selon deux sources de Reuters.

Pendant ce temps, les départs du personnel et les troubles continus ont alimenté les spéculations selon lesquelles l’effondrement du site est imminent. Pourtant, même si Twitter survit, Musk sera probablement confronté à des défis importants dans la création de son application tout, y compris un marché nord-américain potentiellement sceptique, selon certains analystes.

Sha Zhu, de Washington, montre l’application WeChat sur son téléphone, qu’elle utilise pour rester en contact avec sa famille et ses amis aux États-Unis et en Chine, le 18 août 2020. (Jacquelyn Martin/Associated Press)

Une poignée de super applications à succès

“Jusqu’à présent, nous n’avons vu qu’une poignée de super applications réussies en Asie comme WeChat, pas en Occident. Il y a de bonnes raisons à cela”, a déclaré Xiaofeng Wang, analyste principal de la société mondiale d’études de marché Forrester, dans un e-mail à CBC. Nouvelles.

Bien que Musk n’ait pas dit grand-chose sur ses plans, il a tweeté en octobre que “l’achat de Twitter est un accélérateur pour créer X, l’application tout.”

Et lors d’une session de questions-réponses avec les employés de Twitter en juin, Musk a parlé de l’absence d’une super application comme WeChat en dehors de l’Asie.

“Si je pense à, comme, WeChat en Chine, qui est en fait une très bonne application, mais il n’y a pas de mouvement WeChat en dehors de la Chine”, a-t-il déclaré. “Et je pense qu’il y a une réelle opportunité de créer cela. Vous vivez essentiellement sur WeChat en Chine parce que c’est si utile et si utile dans votre vie quotidienne. Et je pense que si nous pouvions y parvenir, ou même s’en approcher avec Twitter, il serait un immense succès.”

L’achat de Twitter est un accélérateur pour créer X, l’application de tout —@Elon Musk

La super application chinoise WeChat compte plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels, selon une estimation, et fait partie intégrante de la vie quotidienne en Chine. Les utilisateurs peuvent héler une voiture ou un taxi, envoyer de l’argent à leurs amis et à leur famille ou effectuer des paiements dans les magasins.

“Nous le voyons maintenant tenter de prendre certains des éléments de la super application et essayer de les incorporer dans Twitter”, a déclaré Jasmine Enberg, analyste chez Insider Intelligence. Cela inclut le service d’abonnement Twitter blue check, à 7,99 $ par mois.

REGARDER | Twitter pourrait-il être complètement fermé ?

Est-ce la fin pour Twitter ? L’analyste en cybersécurité Ritesh Kotak évoque la possibilité que des départs massifs d’employés de Twitter puissent entraîner la fermeture complète du service, au moins temporairement, à un moment donné.

Plus facile de repartir de zéro

Mais Enberg a ajouté que Musk fait face à une bataille difficile pour transformer les utilisateurs en clients sur une plate-forme à laquelle ils ont l’habitude d’accéder gratuitement.

“Il aurait probablement été plus simple pour lui de recommencer à zéro”, a-t-elle déclaré.

De plus, les consommateurs en Amérique du Nord sont habitués à utiliser différentes applications pour différentes activités et peuvent être plus préoccupés par les problèmes de confidentialité, a-t-elle déclaré.

Le siège social de Twitter est montré à San Francisco le 28 octobre 2022. Les départs de personnel et les troubles continus ont alimenté les spéculations selon lesquelles l’effondrement du site est imminent. (Jeff Chiu/Associated Press)

“Introduire des paiements dans un réseau social est une tâche incroyablement difficile car il existe déjà de nombreux problèmes de sécurité et de confidentialité avec les réseaux sociaux”, a déclaré Enberg. “Et il va être difficile de convaincre les utilisateurs de fournir plus d’informations personnelles et de paiement à Twitter à ce stade.”

Julian Birkinshaw, directeur académique de l’Institute of Entrepreneurship and Private Capital de la London Business School, a déclaré qu’il pensait que les plans de Musk pour une super application étaient un “non-starter”.

Il a suggéré que Musk ne pouvait pas simplement copier le succès de WeChat car il a évolué à un moment donné en Chine où ils n’avaient pas un bon système de paiement.

“Aucun problème à résoudre”

“Si quelqu’un a essayé de faire ça en Europe ou au Canada, beaucoup de gens diront : ‘Eh bien, je n’ai pas besoin de ça. J’ai déjà mon Apple Pay, j’ai déjà mon PayPal… [or] J’utilise juste ma carte de débit.'”

“Il n’y a aucun problème à résoudre. Et donc essayer d’intégrer une nouvelle fonctionnalité alors qu’en fait les gens sont très à l’aise avec leurs habitudes enracinées sur la façon dont ils vivent leur vie – il n’y a aucune raison de le faire”, a déclaré Birkinshaw, qui a fait des recherches sur WeChat.

Wang a déclaré que le succès de WeChat reposait sur un haut niveau de confiance des consommateurs. Selon l’une de leurs enquêtes auprès des entreprises, 58% des consommateurs en Chine font confiance aux marques de contenu publiées sur les réseaux sociaux, contre seulement 20% des consommateurs aux États-Unis, a-t-elle déclaré.

Les consommateurs chinois sont plus disposés à avoir un engagement plus profond avec les marques sur leurs comptes officiels WeChat, à acheter des produits sur leurs mini-programmes WeChat et à effectuer des transactions directement avec WeChat Pay, à partager des informations personnelles et à rejoindre des programmes de fidélité via WeChat CRM, a-t-elle déclaré.

“Il serait beaucoup plus difficile pour une application de médias sociaux occidentale d’établir le même niveau de confiance et de créer un écosystème commercial entièrement fonctionnel sur la plate-forme”, a déclaré Wang.