Elon Musk, père de 10 enfants, dit “pas d’autres bébés imminents” mais pourrait en avoir plus; aborde l’éloignement avec sa fille

Elon Musk, qui est père de 10 enfants – neuf vivants – a déclaré récemment qu’il pourrait avoir plus d’enfants à l’avenir, mais a déclaré qu’il pensait qu’il n’y avait “pas d’autres bébés imminents”.

Musk a cinq enfants vivants avec sa première femme Justine Wilson (leur premier enfant est décédé du syndrome de mort subite du nourrisson), deux enfants avec l’ex-petite amie chanteuse Grimes et il a été révélé cette année qu’il avait des jumeaux avec l’exécutif Shivon Zilis qui travaille dans son entreprise Neuralink .

“Je suis à peu près sûr qu’il n’y a pas d’autres bébés imminents”, a-t-il plaisanté au Financial Times après que l’intervieweur ait posé des questions sur les grossesses potentielles en attente.

Il a dit qu’en tant que “poulet d’automne” de 51 ans, il envisagerait d’avoir plus d’enfants s’il sentait qu’il pouvait être un bon père pour eux.

La Tesla et SpaceX Le PDG a déclaré que l’une de ses plus grandes préoccupations était la sous-population et en juin, il a plaisanté sur Twitter à propos de sa progéniture grandissante : “Je veux dire, je fais ma part haha.”

Il a admis que certains amis avaient dit qu’il devrait avoir jusqu’à 500 enfants, mais ce serait “un peu bizarre”. La plupart de ses enfants ont été conçus par fécondation in vitro.

Il a également parlé de sa séparation avec sa fille transgenre Vivian, blâmant le “communisme” dans le système éducatif pour qu’elle ne veuille rien avoir à faire avec lui. Vivian a changé son nom de famille de Musk pour le nom de jeune fille de sa mère plus tôt cette année après avoir eu 18 ans.

“C’est du communisme total”, a-t-il dit à propos de l’enseignement progressiste “et un sentiment général que si vous êtes riche, vous êtes mauvais”.

Il a dit que sa relation avec Vivian “pourrait changer, mais j’ai de très bonnes relations avec tous les autres [children]. Je ne peux pas tous les gagner.”

Après l’annonce de sa rupture avec Vivian l’été dernier, il a tweeté : “J’aime tellement tous mes enfants.”

Les jumeaux Vivian et Griffin, tous deux âgés de 18 ans, sont les enfants les plus âgés de Musk issus de son premier mariage avec les triplés Kai, Saxon et Damian, tous âgés de 16 ans. Leur premier fils Nevada est décédé à l’âge de 10 semaines en 2002. Il a deux enfants X AE A-XII ou X, 2, et Exa Dark Sideræl ou Y, qui ne fera qu’un en décembre, avec Grimes. Elle est née via une mère porteuse après que lui et le chanteur aient mis fin à leur relation.

Plus tôt cette année, il a été rapporté que Musk avait des jumeaux avec Willis qui sont nés en novembre 2021.