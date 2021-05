Elon Musk pense que les dinosaures «seraient toujours là» s’ils avaient des vaisseaux spatiaux pendant la frappe d’un astéroïde

Les films de Jurassic Park nous ont clairement indiqué que « La vie trouve un moyen ». L’astéroïde qui a anéanti les dinosaures il y a environ 65 millions d’années a percuté la Terre avec une puissance équivalente à 10 milliards de bombes atomiques, carbonisé des arbres à des milliers de kilomètres et déclenché un méga-tsunami, selon une étude en 2019. La recherche, publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, examine des centaines de pieds de roches qui ont rempli le cratère d’impact dans les 24 heures suivant l’impact. Les scientifiques pensaient que l’impact de l’astéroïde dans la péninsule du Yucatan au Mexique a déclenché des incendies de forêt, déclenché des tsunamis et envoyé tellement de soufre dans l’atmosphère de la planète qu’il a bloqué le soleil et provoqué un refroidissement global qui a finalement tué les dinosaures. L’étude a noté que quelques heures après l’impact de l’astéroïde, une grande partie du matériau remplissant le cratère était soit produite sur le site de l’impact, soit emportée par l’eau de mer aspirée dans le cratère par le méga-tsunami.

« Tous les dinosaures ne sont pas morts ce jour-là, mais de nombreux dinosaures sont morts », a déclaré l’un des scientifiques qui ont travaillé sur l’étude. Les circonstances pour les autres dinosaures restants auraient-elles changé si le cours de l’évolution de ces espèces s’était accéléré, au point où ils auraient pu être aussi avancés que la race humaine dans les aspects technologiques? PDG de Tesla, patron de SpaceX et partisan des théories du complot sauvages, Elon Musk le pense certainement.

Dans une réponse à un mème sur les dinosaures (qu’il a lui-même posté), il a mentionné comment « Si seulement ils avaient des vaisseaux spatiaux, ils seraient toujours là ».

Si seulement ils avaient des vaisseaux spatiaux, ils seraient toujours là – Elon Musk (@elonmusk) 26 mai 2021

Bien que cela puisse sembler ironique et une blague, les véritables objectifs de Musk ne sont pas trop éloignés de la suggestion « Mettez-le dans un vaisseau spatial ».

Elon Musk a mentionné ses plans d’emmener des humains sur Mars pendant un certain temps – et il a enfin un calendrier pour cela. « Cinq ans et demi », a-t-il déclaré en février. Bien que ce ne soit pas une date limite stricte. Musk a énuméré un certain nombre de mises en garde – il y a une série d’avancées technologiques qui doivent être réalisées dans l’intervalle. Mars en tant que civilisation autonome », a-t-il déclaré.

Ce qui est étrange, c’est que la date limite est peut-être un peu ambitieuse, car même la principale agence spatiale américaine, la NASA, avait une date beaucoup plus différente, sept ans après l’époque de Musk. Le rover sans équipage Perseverance arrivera plus tard ce mois-ci pour prélever des échantillons de roche et rechercher des signes de vie ancienne sur la planète rouge – mais les premiers humains ne devraient pas arriver sur une fusée financée par la NASA avant au moins 2033.

Musk a également fait l’objet de critiques pour son approche « l’envoyer dans l’espace » : un panneau d’affichage près du siège de SpaceX peut être la preuve que tout le monde ne semble pas d’accord avec les plans interplanétaires de Musk et préfère se concentrer sur la sauvegarde de la terre. Une agence de création de Los Angeles, Activista, a placé un panneau d’affichage à l’extérieur du siège social de SpaceX en Californie sur lequel est écrit « Mars Sucks ». « Et puis, vous rêvez de Mars. Un enfer. Un désert aride, désolé, sur lequel vous ne pouvez pas mettre les pieds assez vite. Super, nous sommes arrivés sur Mars. Maintenant, donnons la priorité à la terre. »

Le panneau d’affichage a été placé juste à l’extérieur du campus de Space X avant le Jour de la Terre 2021 et exprime sa déception quant à l’accent mis par Musk sur Mars plutôt que sur la restauration de la Terre.

Ce n’est pas non plus sa première résistance à la colonisation de Mars – plus tôt cette année, Bill Gates avait déclaré qu’il ne considérait pas les solutions de Musk comme de vraies solutions, « Il a ajouté qu’il n’est « pas une personne de Mars » et qu’il ne le fait pas » pense que les fusées sont la solution. Dans l’interview, il a déclaré que des entreprises comme Tesla font un excellent travail sur « des choses faciles, comme les voitures particulières », mais que nous devons nous attaquer à d’autres industries pour faire une plus grande différence en matière de changement climatique. Gates préférerait également dépenser de l’argent pour des vaccins contre la rougeole plutôt que de voyager dans l’espace dans une fusée. « Je ne vais pas payer beaucoup d’argent parce que ma fondation peut acheter des vaccins contre la rougeole et sauver une vie pour 1 000 $. Donc, tout ce que je fais, je pense toujours, d’accord, je pourrais dépenser ces 1 000 $ pour acheter un vaccin contre la rougeole. »

Lors des événements catastrophiques qui ont suivi le météore, les modifications apportées à l’atmosphère ont déclenché un changement climatique mondial, provoquant une extinction massive qui a tué près de 75 % de la vie sur la planète à l’époque, ainsi que les dinosaures. En supposant que la plupart des dinosaures aient été technologiquement avancés pour avoir un vaisseau spatial, soutenant la vie dans l’espace pendant une longue période, à la lumière du retour sur Terre n’étant pas immédiatement possible, aurait encore très probablement entraîné l’extinction de l’espèce.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici