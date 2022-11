Elon Musk peint une image sombre dans un e-mail aux employés de Twitter

SAN FRANCISCO – Deux semaines après avoir conclu un accord de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter, Elon Musk a envoyé des e-mails aux employés de la société de médias sociaux mercredi soir, ses premières communications avec eux après des licenciements massifs et des entraînements à haute pression pour créer de nouveaux produits.

Dans deux e-mails vus par le New York Times, M. Musk a brossé un tableau financier sombre pour Twitter et décrit les changements apportés à l’entreprise, notamment la fin de sa politique de travail à distance et un accent renouvelé sur la génération de revenus et la lutte contre le spam.

“Désolé que ce soit mon premier e-mail à l’entreprise, mais il n’y a aucun moyen d’édulcorer le message”, a écrit M. Musk, 51 ans, dans un e-mail. “La situation économique à venir est désastreuse.” Twitter était trop fortement dépendant de la publicité et vulnérable aux baisses des dépenses de la marque, a-t-il ajouté, et aurait besoin de renforcer les revenus qu’il tire des abonnements.

Dans une autre note aux employés, il a écrit que “la priorité absolue est de trouver et de suspendre tous les bots/trolls/spam vérifiés”.