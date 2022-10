Elon Musk passe par l’achat de Twitter après tout

Elon Musk a de nouveau renversé sa décision et envisage de procéder à l’achat de Twitter. Les dépôts réglementaires ont révélé qu’il proposait d’acheter les médias sociaux au prix convenu à l’avance de 54,20 dollars par action, soit environ 44 milliards de dollars au total.

Des sources ont déclaré à CNBC que l’accord pourrait avoir lieu dès vendredi, après que le dépôt auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) a révélé que la transaction devait avoir lieu au prix convenu le 25 avril, qui a été approuvé par les actionnaires en septembre.

Quelques semaines après l’accord, Musk a tenté de se retirer, affirmant que Twitter avait beaucoup plus de bots et de faux comptes, ce qui signifie que les chiffres fournis étaient trompeurs. La société a répondu que ses commentaires étaient basés sur un malentendu sur la façon dont les bots sont comptés, et tout le débat devrait être jugé le 17 octobre, à moins qu’il ne soit résolu d’ici là.

La source | Passant par