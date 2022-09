Elon Musk pas impressionné par les anneaux de puissance d’Amazon

Les préquelles d’aventures fantastiques très appréciées semblent être à la mode actuellement. Le public a beaucoup attendu la préquelle du Seigneur des Anneaux, The Rings of Power. Cependant, le chef de Tesla, Elon Musk, ne semble pas si impressionné par la série télévisée de 50 heures. « Tolkien se retourne dans sa tombe », a tweeté le milliardaire. Il a en outre écrit: “Jusqu’à présent, presque tous les personnages masculins sont un lâche, un imbécile ou les deux”, a-t-il déclaré dans un tweet de suivi. “Seul Galadriel est courageux, intelligent et gentil.” On dirait que le pari d’Amazon d’un milliard de dollars sur “Le Seigneur des anneaux : les anneaux du pouvoir” n’a pas réussi à impressionner Musk.

Tolkien se retourne dans sa tombe – Elon Musk (@elonmusk) 5 septembre 2022

Jusqu’à présent, presque tous les personnages masculins sont des lâches, des connards ou les deux. Seul Galadriel est courageux, intelligent et gentil. – Elon Musk (@elonmusk) 5 septembre 2022

Et 90% de mes commentaires sont des bots pic.twitter.com/A7RKyNJZoR – Elon Musk (@elonmusk) 5 septembre 2022

Le spectacle se déroule des milliers d’années avant les événements des livres Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien, présentant pour la toute première fois à l’écran les légendes héroïques du Second Age de l’histoire de la Terre du Milieu.

Au contraire, regarder les visuels envoûtants a convaincu les internautes que le regarder sur un petit écran est un regret majeur et qu’il a été fait pour le grand écran.

Des larmes de joie… C’est peut-être de la nostalgie, mais #LOTOnPrime a commencé extrêmement fort pour moi, faisant une déclaration avec un festin visuel absolument époustouflant, des personnages qui me tenaient à cœur et une partition grandiose de Bear McCreary. Ceci est destiné au grand écran, je suis à bord ! #RingsOfPower pic.twitter.com/V7BRjJfqnE – mat (Matt Côté) (@m77oz) 2 septembre 2022

Les deux épisodes donnent un aperçu de la plupart des royaumes que les téléspectateurs visiteront au cours de la série en huit parties, y compris les royaumes elfiques de Lindon et d’Eregion, le royaume nain Khazad-dûm, les terres du sud, les déserts les plus septentrionaux, les mers Sundering , et le royaume insulaire de Númenór. Tweeple a fait l’éloge des visuels sur la plate-forme de médias sociaux. “Je viens de terminer le premier épisode de #RingsOfPower. Dans l’ensemble, j’ai beaucoup apprécié et visuellement c’est un spectacle ! », a écrit un utilisateur de Twitter.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici