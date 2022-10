Elon Musk partage une vidéo sauvage de la plongée de la mort de Falcon 9 Rocket

SpaceX se lance tant de missions de fusée Falcon 9, ils sont pratiquement routiniers. “Oh regarde, un autre lancement de Falcon 9. Qu’est-ce qu’il y a pour le déjeuner?” Mais parfois, nous avons une nouvelle perspective sur une mission, et mon enthousiasme pour les fusées est renouvelé. Jeudi, le fondateur de SpaceX Elon Musk a tweeté un look remarquable lors d’une brûlure de désorbitation du deuxième étage du Falcon 9.

Ce n’est pas la vue la plus haute résolution que vous verrez jamais, mais ce qui est remarquable à propos l’image et la vidéo est qu’ils sont venus du point de vue d’un Lien stellaire Satellite. Il est plus facile de repérer l’action dans le clip vidéo. Regardez au-delà de la chaîne de satellites flottant dans l’espace et recherchez un petit objet blanc près du coin supérieur droit. Au début, il semble y flotter, puis il s’envole vers la droite comme une chauve-souris hors de l’enfer.

Voici ce qui se passe. Le Falcon 9 – la fusée de cheval de bataille de SpaceX, responsable du lancement des satellites et des astronautes – utilise deux étages. Le premier gère les lourdes charges du décollage, puis se ramène sur Terre pour être réutilisé. La deuxième étape gère la livraison de la charge utile en orbite. Le deuxième étage est finalement voué à brûler dans l’atmosphère terrestre. La brûlure de désorbite le met en position pour s’en débarrasser en toute sécurité.

SpaceX a mis Starlinks en orbite pour construire un réseau mondial à large bande. Les satellites ont été une source de controverse sur la façon dont ils peuvent apparaître comme traînées de lumière indésirables dans les observations astronomiques.

La vidéo de Musk soulève également des questions sur les capacités de caméra de Starlink. J’ai contacté SpaceX pour me renseigner sur les caméras Starlink, combien de satellites pourraient en être équipés et quel est l’objectif principal. Je mettrai à jour si j’entends de retour.