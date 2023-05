Elon Musk partage son temps entre SpaceX, Tesla et Twitter

La complexité n’a pas été bonne pour ses investissements. Les actions de Tesla ont perdu plus de la moitié de leur valeur au cours des deux mois qui ont suivi la conclusion de l’accord sur Twitter l’année dernière, craignant que Musk n’ait moins de temps pour se concentrer sur le constructeur de voitures électriques alors même que le marché devenait plus concurrentiel. Pendant ce temps, les annonceurs ont fui ou suspendu temporairement leurs campagnes sur Twitter, et en mars Musk démarqué la valeur de l’entreprise à 20 milliards de dollars. Musk a déclaré mardi que de nombreux annonceurs revenaient.

Mais ce n’est pas toujours possible. Ce mardi était « une journée Tesla », a-t-il dit, mais il « pourrait se retrouver sur Twitter tard ce soir, et demain serait également en partie une journée Tesla, moitié Twitter, puis jeudi serait une sorte de demi-SpaceX, moitié -Tesla jour. »

« Mes journées sont très longues et compliquées comme vous pouvez l’imaginer », a déclaré Musk. « Et il y a beaucoup de changement de contexte », a-t-il dit, soulignant que « le changement de contexte est assez douloureux ».

Elon Musk a ajouté à son portefeuille de travail à la fin de l’année dernière, lorsqu’il a acquis Twitter pour 44 milliards de dollars et s’est nommé PDG. Bien qu’il ait récemment annoncé un successeur pour ce poste, le poste est toujours le sien et il reste le PDG de Tesla et SpaceX.

Thorold Barker, rédacteur en chef du Wall Street Journal pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, a demandé à Musk s’il avait mis en place un plan de succession dans ses entreprises.

« La succession est l’un des problèmes les plus difficiles et les plus anciens », a déclaré Musk. « Ce sont des pays en proie, des rois, des premiers ministres et des présidents et des PDG depuis l’aube de l’histoire. »

Musk a dit qu’il avait dit à ses conseils d’administration, « dans tous les cas », qui est son choix pour prendre le relais dans le « pire des cas ». Il a souligné que les conseils d’administration des entreprises pourraient également aller dans une autre direction en ce qui concerne qui devrait se mettre à sa place.

Chez Tesla, il y a eu des spéculations selon lesquelles le chef des finances Zachary Kirkhorn fait partie des candidats que Musk approuverait en tant que successeur.

Comme CNBC l’a signalé précédemment, les sociétés de Musk s’engagent fréquemment dans des transactions avec des parties liées, et il fait face à des pressions politiques pour les séparer plus proprement.

Après que Musk a repris Twitter, par exemple, il a autorisé des dizaines d’employés de Tesla, SpaceX et Boring Co. à l’aider dans l’entreprise de médias sociaux. L' »équipe de transition » qu’il a créée chez Twitter a été impliquée dans tout, de la révision du code aux décisions relatives au personnel et aux installations.

Musk a également été directeur cofondateur et donateur d’OpenAI, une ancienne organisation à but non lucratif désormais soutenue par Microsoft. Dépôts financiers de 2017 pour OpenAI révèlent que Musk a fait don d’environ 250 000 $ de véhicules Tesla dans le cadre de ses millions de dollars de dons à OpenAI à ses débuts.

Dernièrement, Musk a ouvertement attaqué la structure d’entreprise d’OpenAI et le montant de la propriété vendue à Microsoft. Mardi, Musk a parlé de X.ai, un concurrent qu’il souhaite développer pour défier OpenAI, et de DeepMind de Google.

« Je ne veux pas sauter le pas ici sur les annonces », a déclaré Musk. « Mais OpenAI a une relation avec Microsoft qui semble fonctionner assez bien, et il est possible que X.ai, Twitter et Tesla aient quelque chose de similaire. »

