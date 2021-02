Elon Musk a mentionné ses projets d’emmener des humains sur Mars pendant un certain temps – et il a enfin un calendrier pour cela.

Elon Musk, le patron de SpaceX et Tesla, est apparu dimanche soir sur l’application exclusive Clubhouse uniquement audio, rejoignant Le Good Time Show pour parler de tout ce qui concerne Mars, les mèmes et les singes jouant à des jeux vidéo dans leur tête.

À propos de Mars en particulier, pour la toute première fois, Musk a mentionné une chronologie pour amener les humains sur la planète rouge. « Cinq ans et demi », a déclaré Musk aux animateurs Sriram Krishnan et Aarthi Ramamurthy au début de l’émission. CNET.

Bien que ce ne soit pas une échéance difficile. Musk a énuméré un certain nombre de mises en garde – il y a une multitude de progrès technologiques qui doivent être réalisés dans les années intermédiaires.

« L’important est que nous établissions Mars comme une civilisation autonome », a-t-il déclaré.

Ce qui est étrange, c’est que la date limite peut être un peu ambitieuse, car même la principale agence spatiale américaine, la NASA, avait une date bien plus différente, sept ans après l’époque de Musk. Le rover sans équipage Perseverance arrivera plus tard ce mois-ci pour prélever des échantillons de roche et rechercher des signes de vie ancienne sur la planète rouge – mais les premiers humains ne devraient pas arriver sur une fusée financée par la NASA avant au moins 2033.

Cela fera partie de la mission Artemis – vers la Lune et Mars – qui verra d’abord une présence durable établie sur la surface lunaire.

Musk a également répondu d’autres questions à propos de Mars. «Au fil du temps, vous pouvez faire de Mars la Terre en terraformant la planète en la réchauffant», a déclaré Musk.

Lorsqu’on lui a demandé s’il autoriserait ses enfants à se rendre sur Mars lors d’un futur voyage en fusée, il a répondu « si nous parlons du troisième ou du quatrième ensemble d’atterrissages sur Mars, je serais d’accord avec cela », ajoutant que « jusqu’à présent, aucun d’entre eux sautent pour aller sur Mars ».

Ce n’est pas la première fois que Musk parle de civilisation sur Mars. Un rapport publié en novembre de l’année dernière a révélé que SpaceX ne reconnaîtra aucune loi internationale sur Mars et suivra plutôt un ensemble de «principes d’autonomie» qui seront définis lors de la colonisation martienne.

Elon Musk semble avoir très subtilement glissé une clause dans les termes de l’accord des services haut débit par satellite Starlink selon laquelle SpaceX établira son propre ensemble de règles sur Mars.

Les termes de l’accord de Starlink se lit comme suit: «Pour les services fournis sur Mars, ou en transit vers Mars via Starship, ou tout autre vaisseau spatial de colonisation, les parties reconnaissent Mars comme une planète libre et qu’aucun gouvernement basé sur Terre n’a autorité ou souveraineté sur les activités martiennes. En conséquence, les différends seront réglés selon des principes d’autonomie, établis de bonne foi, au moment du règlement martien. »

Peut-être qu’avec ses propres lois, Musk voulait battre la NASA en atteignant la planète rouge dès le début. Si tel est le cas, il a raison sur son temps: y arriver bien avant la NASA.