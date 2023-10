Elon Musk partage l’espoir d’une paix durable pour moi, mais tout le monde n’est pas aussi confiant – Twitchy

La paix au Moyen-Orient est depuis longtemps à la fois un espoir passionné pour les communautés religieuses du monde entier et un fil conducteur des émissions de télévision. Malheureusement, pour ceux qui suivent ce récit depuis quelques décennies, il ne reste plus beaucoup d’espoir.

Mais cela n’a pas dissuadé Elon Musk d’essayer !

Nous avons besoin de plus d’amour dans le monde.

Nous avons besoin de plus de paix dans le monde.

Malheureusement, Musk semble sous-estimer le pouvoir de la haine générationnelle alimentée par le sectarisme religieux.

La réponse est malheureusement non.

Les côtés ne pouvaient plus être divisés.

La haine envers Israël est profondément ancrée dans l’idéologie progressiste et a un poids religieux important à travers le monde.

Il y aura la paix lorsque la Palestine entière sera libérée et que le régime sioniste d’apartheid n’existera plus. https://t.co/B8qd49iHkV

Libérez la Palestine et il y aura la paix. #Gaza #Palestinien https://t.co/OAw6wk8Hqx

Les combattants palestiniens viennent de riposter contre les invasions régulières des forces d’occupation israéliennes dans les villes et villages palestiniens, qui impliquent souvent le meurtre de femmes et d’enfants et la destruction de biens.

Cependant, lorsque les rôles sont inversés et que les Palestiniens… https://t.co/EQ17HKdpA4

– PALESTINE EN LIGNE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) 7 octobre 2023