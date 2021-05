Elon Musk parle du syndrome d’Asperger et amène maman sur scène

Nous ne savions pas à quoi nous attendre lorsque « Saturday Night Live » a annoncé qu’Elon Musk animerait son épisode du 8 mai. Mais en ce qui concerne son monologue d’ouverture et tout au long de l’épisode, il s’est révélé tout à fait le comédien.

«Je sais que je dis ou publie parfois des choses étranges, mais c’est comme ça que mon cerveau fonctionne», a-t-il dit, faisant référence à sa présence déroutante sur les réseaux sociaux. «À tous ceux que j’ai offensés, je veux juste dire que j’ai réinventé les voitures électriques et que j’envoie des gens sur Mars sur une fusée. Pensais-tu que j’allais aussi être un mec normal?

Vers la fin de son monologue – où il divulgué ayant syndrome d’Asperger – sa mère l’a rejoint.

«Je suis ravie pour mon cadeau de fête des mères», a déclaré sa mère. « J’espère juste que ce n’est pas Dogecoin. »

Il a plaisanté en retour: « C’est vrai. C’est sûr. »

Musk a également parlé de son enfant. Il sort avec la chanteuse Grimes (de son vrai nom Claire Boucher), qui s’appelle désormais «c» depuis 2018. Les deux ont accueilli un petit garçon l’année dernière et l’ont baptisé «X Æ A-Xii». Musk a plaisanté pendant le monologue que le nom de son bébé se prononçait «chat qui traverse le clavier».

Grimes et Musk ont ​​fait la une des journaux après avoir annoncé la naissance de leur fils, et son nom inhabituel, sur Twitter en mai dernier. Un jour plus tard, Grimes a tweeté une ventilation complète du choix du nom:

« • X, la variable inconnue

• Æ, mon orthographe elfique de Ai (amour et / ou intelligence artificielle)

• A-12 = précurseur du SR-17 (notre avion préféré). Pas d’armes, pas de défenses, juste de la vitesse. Excellent au combat, mais non violent

+ (A = Archange, ma chanson préférée) (metal rat) «

Le « SNL » de cette semaine a été diffusé en direct sur YouTube pour la toute première fois, dans plus de 100 pays tels que l’Australie, le Mexique, la Russie, le Royaume-Uni et bien d’autres.

