Elon Musk “ordonne à Twitter de supprimer la fonctionnalité de prévention du suicide”

Twitter a supprimé ces derniers jours une fonctionnalité qui faisait la promotion des lignes d’assistance téléphonique pour la prévention du suicide et d’autres ressources de sécurité auprès des utilisateurs recherchant certains contenus, selon deux personnes proches du dossier, qui ont déclaré qu’elle avait été commandée par le nouveau propriétaire Elon Musk. La suppression de la fonctionnalité, connue sous le nom de #ThereIsHelp, n’a pas été signalée auparavant. Il avait montré en tête des recherches spécifiques des contacts d’organisations de soutien dans de nombreux pays liés à la santé mentale, au VIH, aux vaccins, à l’exploitation sexuelle des enfants, au Covid19, à la violence sexiste, aux catastrophes naturelles et à la liberté d’expression. Son élimination pourrait ajouter aux inquiétudes concernant le bien-être des utilisateurs vulnérables sur Twitter. Musk a déclaré que les impressions ou les opinions sur les contenus préjudiciables sont en baisse depuis qu’il a pris ses fonctions en octobre et a tweeté des graphiques montrant une tendance à la baisse, même si les chercheurs et les groupes de défense des droits civiques ont suivi une augmentation des tweets avec des insultes raciales et d’autres contenus haineux. Elon Musk dit qu’il démissionnera de son poste de PDG de Twitter lorsqu’il trouvera un remplaçant “assez stupide” Lire la suite Twitter et Musk n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur la suppression de la fonctionnalité. Aids United, basé à Washington, qui a été promu dans #ThereIsHelp, et iLaw, un groupe thaïlandais présenté sur le soutien à la liberté d’expression, ont tous deux déclaré à Reuters vendredi que la disparition de la fonctionnalité était une surprise pour eux. Aids United a déclaré qu’une page Web à laquelle la fonctionnalité Twitter était liée avait attiré environ 70 vues par jour jusqu’au 18 décembre. Depuis lors, il a attiré 14 vues au total. Damar Juniarto, directeur exécutif du partenaire Twitter Southeast Asia Freedom of Expression Network, a tweeté vendredi à propos de la fonctionnalité manquante et a déclaré que des “actions stupides” du service de médias sociaux pourraient conduire son organisation à l’abandonner. Je suis fou de savoir qu’aujourd’hui Twitter arrête le #IlEstAide Invite de recherche pour la liberté d’expression en Indonésie (et dans le monde ?) Une autre décision stupide après la dissolution du Trust and Safety Council la semaine dernière.@nickpickles @kathleenreen @moranweea https://t.co/WkoujDVfu4 — Damar Juniarto (@DamarJuniarto) 23 décembre 2022 Reuters n’a pas pu déterminer immédiatement pourquoi Musk ordonnerait la suppression de la fonctionnalité. Les sources au courant de sa décision ont refusé d’être nommées car elles craignaient des représailles. L’un d’eux a déclaré que des millions de personnes avaient rencontré des messages #ThereIsHelp. Eirliani Abdul Rahman, qui faisait partie d’un groupe consultatif sur le contenu Twitter récemment dissous, a déclaré que la disparition de #ThereIsHelp était “extrêmement déconcertante et profondément troublante”. Même s’il n’était que temporairement supprimé pour faire place à des améliorations, “normalement, vous travailleriez dessus en parallèle, sans le supprimer”, a-t-elle déclaré. En partie sous la pression des groupes de sécurité des consommateurs, les services Internet tels que Twitter, Google et Facebook tentent depuis des années d’orienter les utilisateurs vers des fournisseurs de ressources bien connus tels que les lignes d’assistance téléphonique du gouvernement lorsqu’ils soupçonnent que quelqu’un est en danger. Inscrivez-vous pour TechScape Newsletter hebdomadaire gratuite La plongée hebdomadaire d’Alex Hern sur la façon dont la technologie façonne nos vies

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

Twitter avait lancé des invites il y a environ cinq ans et certaines étaient disponibles dans plus de 30 pays, selon les tweets de l’entreprise. Dans l’un de ses articles de blog sur la fonctionnalité, Twitter avait déclaré qu’il avait la responsabilité de s’assurer que les utilisateurs pouvaient “accéder et recevoir une assistance sur notre service lorsqu’ils en ont le plus besoin”.

Tout comme Musk a acheté la société, la fonctionnalité a été étendue pour afficher des informations relatives aux recherches sur les catastrophes naturelles en Indonésie et en Malaisie.

Alex Goldenberg, analyste principal du renseignement au Network Contagion Research Institute à but non lucratif, a déclaré que les invites qui s’étaient affichées dans les résultats de recherche il y a quelques jours à peine n’étaient plus visibles jeudi.

Lui et ses collègues ont publié en août une étude montrant que les mentions mensuelles sur Twitter de certains termes associés à l’automutilation ont augmenté de plus de 500 % par rapport à environ l’année précédente, les jeunes utilisateurs étant particulièrement à risque lorsqu’ils voient un tel contenu.

“Si cette décision est emblématique d’un changement de politique selon lequel ils ne prennent plus ces problèmes au sérieux, c’est extrêmement dangereux”, a déclaré Goldenberg. “Cela va à l’encontre des engagements antérieurs de Musk de donner la priorité à la sécurité des enfants.”

Musk a déclaré qu’il souhaitait lutter contre les images de maltraitance d’enfants sur Twitter et a critiqué la gestion du problème par l’ancien propriétaire. Mais il a coupé une grande partie des équipes impliquées dans le traitement de matériel potentiellement répréhensible.