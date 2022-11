Elon Musk offre un aperçu du siège social de Twitter avec cette “vraie photo”

Elon Musk n’a pas manqué de faire les gros titres depuis qu’il a pris le relais sur Twitter. Le milliardaire a acheté la société de médias sociaux pour 44 milliards de dollars et est sur la bonne voie depuis le rachat, annonçant des changements majeurs à la plateforme. L’association de Musk avec Twitter a conduit à une curiosité nouvellement développée sur la façon dont les choses fonctionnent. Offrant un aperçu de ce à quoi ressemble le siège social de Twitter, Musk a publié une photo de la salle d’arcade et du bar du bureau. La photo montrait #GameOver écrit, avec des bandes LED, sur ce qui semblait être un faux mur végétal.

Twitter HQ est génial (c’est une vraie photo) pic.twitter.com/qjfOQCr533 – Elon Musk (@elonmusk) 11 novembre 2022

Le tweet de Musk a coïncidé avec la décision de Twitter de suspendre son déploiement d’abonnement à 8 $ pour la vérification convoitée de la coche bleue sur la plate-forme. Les tiques bleues étaient à l’origine disponibles pour les personnalités célèbres afin de les distinguer de leurs imitateurs sur la plateforme. La vérification était disponible gratuitement jusqu’à présent. Cependant, peu de temps après sa prise de contrôle de Twitter, Elon Musk a annoncé commencer à facturer 8 $ pour l’abonnement au service.

Le programme a commencé à être déployé plus tôt cette semaine, mais a dû être interrompu après que plusieurs comptes parodiques, se faisant passer pour des personnes populaires, aient été vérifiés. Cela comprenait la vérification des pages Twitter, de Jésus-Christ et de Satan.

Bientôt, Twitter a réintroduit le label “Officiel” sur les comptes de personnalités populaires, quelques jours après l’avoir abandonné après le lancement initial.

Le rachat d’Elon Musk a également entraîné des licenciements massifs dans l’entreprise. Selon les rapports, plus de 3 700 employés pourraient se voir montrer la porte de sortie sur Twitter. Musk a mis fin au travail à domicile et au service de restauration gratuit sur Twitter. Le milliardaire, dans sa première adresse aux employés, leur a demandé d’être prêts pour des semaines de travail de 80 heures et moins d’avantages. “Si vous ne voulez pas venir, démission acceptée”, a-t-il dit, selon une personne proche de l’aménagement.

Musk, qui a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars, a déclaré que la faillite était une possibilité si l’entreprise ne générait pas plus de liquidités.

