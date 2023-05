Elon Musk nomme Linda Yaccarino au poste de PDG de Twitter : ce que vous devez savoir

Elon Musk a annoncé vendredi que Linda Yaccarino, l’ancienne responsable de la publicité de NBCUniversal, assumera le rôle de PDG de Twitter.

Musk dirige le réseau social depuis qu’il l’a acheté pour 44 milliards de dollars l’année dernière. Vendredi, Musk a déclaré qu’il resterait en charge de la conception des produits et des nouvelles technologies en tant que CTO de Twitter, tandis que Yaccarino se concentrerait sur les opérations commerciales.

« Je suis ravi d’accueillir Linda Yaccarino en tant que nouvelle PDG de Twitter ! » Musk a déclaré dans un tweet. « @LindaYacc se concentrera principalement sur les opérations commerciales, tandis que je me concentrerai sur la conception de produits et les nouvelles technologies. J’ai hâte de travailler avec Linda pour transformer cette plateforme en X, l’application de tout. »

Jeudi, Musk a déclaré qu’il avait embauché un nouveau PDG pour Twitter, qui depuis avril est officiellement X Corp., sans donner de nom. La spéculation a commencé à tourbillonner autour de Yaccarino lorsque NBCUniversal vendredi matin a confirmé qu’elle quittait la société de médias.

Yaccarino a travaillé chez NBCU pendant plus d’une décennie, plus récemment en tant que président de la publicité et des partenariats mondiaux, selon Le journal de Wall Street. Elle aurait également joué un rôle clé dans le lancement du service de streaming financé par la publicité de la société, Peacock.

Musk a déclaré que Yaccarino commencerait dans six semaines, mais n’a pas donné de date précise. Twitter n’a pas répondu aux questions sur la date de début officielle et les priorités de Yaccarino une fois qu’elle a pris la barre.

Faut-il s’attendre à un tout nouveau Twitter ?

Alors que Musk continue de diriger la conception du produit de l’application, on ne sait pas quel impact Yaccarino aura sur les expériences quotidiennes des gens sur Twitter.

Yaccarino a de l’expérience dans le monde des médias et de la publicité, ce qui pourrait l’aider à reconstruire des relations avec les annonceurs qui ont fui le réseau social après que Musk a acheté l’entreprise.

Twitter a subi une longue liste de changements depuis que Musk a repris l’entreprise, avec de nombreux produits et services déployés au hasard. La société a également réorganisé son abonnement Twitter Blue, en ajoutant des fonctionnalités telles que des tweets plus longs et le formatage du texte, mais provoquant également de la confusion et des réactions négatives sur les coches vérifiées.

Le site a également connu des pannes répétées au cours des derniers mois, ce qui pourrait être dû en partie au fait que Musk a licencié des milliers d’employés de l’entreprise. Les critiques ont également soulevé des inquiétudes concernant la modération du contenu sur Twitter, certains affirmant qu’il y a eu une augmentation de la désinformation et discours de haine sur la plateforme depuis les réductions d’effectifs.