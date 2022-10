Elon Musk nie avoir parlé à Vladimir Poutine de la guerre en Ukraine

CNN

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a démenti l’affirmation selon laquelle il aurait parlé directement au président russe Vladimir Poutine ces dernières semaines de la guerre en Ukraine et d’un “plan de paix” proposé pour mettre fin au conflit.

S’adressant à CNN mardi, le politologue américain Ian Bremmer, président de la société de conseil politique Eurasia Group, a affirmé que Musk lui avait parlé directement de sa conversation avec Poutine le mois dernier.

Dans un tweet mardi, cependant, Musk a déclaré qu’il n’avait pas parlé avec Poutine depuis plus d’un an.

“Je n’ai parlé à Poutine qu’une seule fois et c’était il y a environ 18 mois”, a tweeté Musk. “Le sujet était l’espace.”

Bremmer a initialement refusé de commenter davantage sa conversation avec Musk – mais a ensuite réitéré sa demande sur Twitter.

“Elon Musk m’a dit qu’il avait parlé directement avec Poutine et le Kremlin de l’Ukraine. Il m’a également dit quelles étaient les lignes rouges du Kremlin », a écrit Bremmer.

Musk a tweeté une réponse succincte : “Personne ne devrait faire confiance à Bremmer.”

Eurasia Group est une société de recherche et de conseil sur les risques politiques qui rend compte des économies émergentes et développées. Bremmer, qui est souvent cité par les médias grand public, a également été impliqué dans des organisations internationales, dont le Forum économique mondial.

L’échange intervient après que Musk a tweeté la semaine dernière un “plan de paix Ukraine-Russie” qui reflétait les demandes répétées des responsables du Kremlin ces derniers mois, notamment que Kyiv s’engage à la neutralité militaire, reconnaisse que la Crimée fait officiellement partie de la Russie et assure un approvisionnement continu en eau. à la péninsule annexée par Moscou en 2014.

« Paix Ukraine-Russie : refaire les élections des régions annexées sous la supervision de l’ONU. La Russie part si telle est la volonté du peuple. La Crimée fait officiellement partie de la Russie, comme elle l’a été depuis 1783 (jusqu’à l’erreur de Khrouchtchev). Approvisionnement en eau de la Crimée assuré. L’Ukraine reste neutre”, a tweeté Musk.

“Il est fort probable que ce soit le résultat final – juste une question de savoir combien de personnes meurent avant cela”, a-t-il ajouté. “Il convient également de noter qu’une issue possible, bien que peu probable, de ce conflit est une guerre nucléaire.”

Le tweet de Musk a été bien accueilli par le Kremlin – mais a suscité l’indignation parmi les responsables du gouvernement ukrainien, y compris le président Volodymyr Zelensky, qui a suggéré dans un tweet que Musk exprimait son soutien à la Russie avec sa proposition.

“F— off est ma réponse très diplomatique”, a écrit l’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne Andrij Melnyk en réponse au fil Twitter de Musk.

Un avocat de Musk n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNN.

Dans une série de tweets mardi soir, Bremmer a vigoureusement défendu sa demande en déclarant: «J’écris ma newsletter hebdomadaire sur la géopolitique depuis 24 [years]. J’écris honnêtement sans crainte ni faveur et la mise à jour de cette semaine n’était pas différente.

“J’admire depuis longtemps Musk en tant qu’entrepreneur unique et qui change le monde, ce que j’ai dit publiquement. Ce n’est pas un expert en géopolitique.

Plusieurs sources ont déclaré à CNN séparément qu’au cours des dernières semaines, Musk avait lancé une proposition similaire de “plan de paix” lors de conversations avec des participants à des groupes de réflexion et à des conférences, et avait laissé entendre qu’il aurait des contacts avec des responsables du Kremlin.

Lors d’une conversation au festival “The Weekend” à Aspen, Colorado, le mois dernier, Musk a déclaré aux participants : “J’encouragerais vraiment l’Ukraine – parce que l’Ukraine a remporté quelques victoires récemment – les encouragerait vraiment à rechercher la paix. C’est le moment de le faire. Ils ne veulent pas le faire, c’est sûr. Mais c’est le moment de le faire. Parce que vous savez que tout le monde veut chercher la paix quand ils perdent mais ils ne veulent pas chercher la paix quand ils gagnent. Pour l’instant.”

Selon un participant, Musk a ajouté qu’« à mon avis, la nature de cette paix serait : reconnaître la Crimée comme la Russie, permettre à Lougansk et Donetsk d’être des républiques indépendantes et quasi indépendantes, et ne pas bloquer l’eau vers la Crimée comme ils l’ont fait. dernière fois. La Russie accepterait ces conditions.

Sur la base des idées avancées par Musk, selon une autre source qui les a entendues, il semblait “clair” qu’il avait été “en communication avec le Kremlin”. Une troisième source a fait écho à cela, déclarant à CNN que Musk avait suggéré fin septembre que ses propositions d’accord de paix avaient été approuvées par le Kremlin.

Musk a fait des suggestions similaires pour une résolution des tensions entre la Chine et Taïwan, déclarant au Financial Times qu’un certain contrôle sur l’île autonome pourrait être confié à Pékin dans une tentative de paix.

« Ma recommandation… serait de trouver une zone administrative spéciale pour Taïwan qui soit raisonnablement acceptable, ne rendra probablement pas tout le monde heureux », a déclaré Musk au Financial Times dans une interview publiée la semaine dernière. “Et c’est possible, et je pense probablement, en fait, qu’ils pourraient avoir un arrangement plus indulgent que Hong Kong.”

Dans une note aux abonnés d’Eurasia Group lundi, Bremmer a développé sa conversation avec Musk, qui, selon lui, a eu lieu il y a environ deux semaines.

“J’ai parlé avec Elon il y a deux semaines, et il m’a dit que Poutine (dans une conversation directe avec lui) était” prêt à négocier “(tout comme j’avais entendu des membres de l’Organisation de coopération de Shanghai la semaine précédente) et avait décrit le minimum que la Russie président exigerait de mettre fin à la guerre », a écrit Bremmer.

« Il y avait trois éléments : (1) la Crimée reste russe, (2) l’Ukraine accepte un statut formel de neutralité, et (3) la reconnaissance des annexions russes de Lougansk et Donetsk, le contrôle de Kherson pour l’approvisionnement en eau de la Crimée et de Zaporizhzhia pour la pont terrestre.

Bremmer a écrit que Musk lui avait dit que Poutine avait dit qu’il atteindrait ces objectifs “quoi qu’il arrive” et qu’il était prêt à riposter par une frappe nucléaire si Zelensky tentait de reprendre la Crimée par la force.

“Elon a dit que tout devait être fait pour éviter ce résultat”, a écrit Bremmer.

Musk fournit des systèmes Starlink à l’Ukraine depuis le début de la guerre, permettant à Kyiv de maintenir l’accès à Internet et aux communications dans les zones coupées par les attaques russes contre les infrastructures. Mais selon Bremmer, Musk a été effrayé ces dernières semaines par une demande ukrainienne d’activation des systèmes Starlink en Crimée – suggérant une opération terrestre potentielle – et a refusé la demande.

« Musk semblait également préoccupé par des menaces plus directes de Poutine », a écrit Bremmer. “Bien qu’il ne m’ait rien dit d’explicite, il a parlé des cybercapacités russes et du potentiel de la Russie à perturber ses satellites.”

Interrogé mardi sur la discussion entre Musk et Poutine, le responsable du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré aux journalistes que Musk ne parlait pas au nom de l’administration Biden dans les conversations qu’il pourrait avoir avec le président russe.

«Je laisserai M. Musk parler pour ses conversations. De toute évidence, il ne représente pas le gouvernement des États-Unis dans cette conversation. Je pense donc que je vais le laisser caractériser cela. Et nous éviterons de commenter les détails », a déclaré Kirby.

Kirby a réitéré que la Russie avait commencé sa guerre en Ukraine “de manière non provoquée et illégale” et “peut y mettre fin aujourd’hui simplement en retirant ses troupes”.

En l’absence de cela, Kirby a déclaré que les États-Unis prévoyaient de continuer à soutenir l’Ukraine avec des capacités et des outils pour réussir sur le champ de bataille.

Zelensky, a ajouté Kirby, “pourra déterminer par lui-même quel est le bon moment pour négocier, et M. Zelensky pourra déterminer pour lui-même et pour son pays les conditions qu’il est prêt à envisager, à quoi ressemble le succès”.

Correction : une version précédente de cette histoire indiquait à tort le nom du festival au cours duquel Elon Musk avait dit aux participants que l’Ukraine devrait rechercher la paix. Il a eu lieu au festival “The Weekend”.