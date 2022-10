Elon Musk nie avoir parlé à Poutine de la guerre en Ukraine

NEW YORK, NEW YORK – 02 MAI : Elon Musk assiste au Met Gala 2022 célébrant “In America : An Anthology of Fashion” au Metropolitan Museum of Art le 02 mai 2022 à New York. (Photo de Théo Wargo/WireImage)

SpaceX et Tesla Le PDG Elon Musk dément un rapport du fondateur et politologue d’Eurasia Group, Ian Bremmer, qui affirme que Musk a déclaré avoir récemment parlé avec le président russe Vladimir Poutine du “minimum dont le président russe aurait besoin pour mettre fin à la guerre”.



La note de Bremmer a été envoyée plus tôt cette semaine aux clients. L’investisseur Sven Henrich a demandé à Musk (via son compte Twitter “@northmantrader”) si le rapport était vrai. Musk a répondu dans un tweet : “Non, ce n’est pas le cas. Je n’ai parlé à Poutine qu’une seule fois et c’était il y a environ 18 mois. Le sujet était l’espace.”

CNBC a contacté Eurasia Group et SpaceX, mais aucun n’était immédiatement disponible pour commenter.

Comme CNBC l’a rapporté précédemment, Musk a publié une série de tweets plus tôt ce mois-ci, cherchant un soutien pour ce qu’il pensait être le meilleur résultat pour la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Musk a proposé des votes supervisés par l’ONU en Ukraine pour savoir si certaines régions du pays assiégées devraient rejoindre la Russie. Il a également déclaré que l’Ukraine devrait céder la Crimée à la Russie et que la nation devrait alors rester “neutre” plutôt que de s’aligner sur l’OTAN ou la Russie.

Depuis ces tweets du 3 octobre, Musk a continué à promouvoir l’idée, sur Twitter, que certains citoyens ukrainiens préféreraient et voteraient pour rejoindre la Russie.

Fonctionnaires du Kremlin a fait l’éloge de musc pour son opinion, mais le PDG de SpaceX et de Tesla a suscité de vives critiques de la part de nombreux autres, dont le président ukrainien Zelenskyy, sénateur de Caroline du Sud Lindsay Graham et militant des droits de l’homme né en Russie et ancien champion d’échecs Garry Kasparov.

Kasparov, qui a cherché à bloquer la montée au pouvoir de Poutine et a été emprisonné et battu pour son activisme avant de fuir le pays, a décrit le plan de Musk comme une “répétition de la propagande du Kremlin”. Et “F — off est ma réponse très diplomatique”, a écrit l’ambassadeur sortant d’Ukraine en Allemagne, Andrij Melnyk, en réponse aux tweets de Musk.

Musk avait auparavant obtenu le statut de héros en Ukraine parce que sa société, SpaceX, avait permis à son service Internet par satellite Starlink de garder certaines parties du pays en ligne au début et tout au long du conflit.

Se prononcer publiquement sur la guerre pourrait s’avérer risqué pour Musk et SpaceX, met en garde le fondateur et associé directeur de J2 Ventures, Alex Harstrick. Avant de créer le fonds, Harstrick était un officier du renseignement dans l’armée américaine déployé en Afghanistan et en Irak avec des opérations spéciales.

Harstrick a déclaré à Squawk Box de CNBC : “Toute entreprise qui vend de manière significative aux États-Unis d’Amérique, et en particulier au ministère de la Défense, doit reconnaître que son PDG a la responsabilité de s’assurer que ce dont il parle en public la divulgation est conforme aux valeurs des États-Unis.”

SpaceX a décroché des contrats fédéraux d’une valeur de plus de 10,5 milliards de dollars depuis 2003 selon les données suivies par Govwin par Deltek consultées par CNBC. Si les dirigeants d’un entrepreneur de la défense sont considérés comme interférant avec les efforts diplomatiques des États-Unis, les agences gouvernementales peuvent hésiter à travailler avec eux lorsque des alternatives sont disponibles, a-t-il suggéré.

Musk a également récemment annoncé, dans une interview au Financial Times, sa vision de la résolution du conflit entre la Chine et Taïwan. Qin Gang, ambassadeur de Chine aux États-Unis, a remercié Musk pour l’idée dans un tweet.