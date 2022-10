Elon Musk nie avoir parlé à Poutine avant le tweet ukrainien, Twitter demande “Qui ment?”

Elon Musk a nié avoir parlé à Vladimir Poutine avant de tweeter sur un plan de paix en Ukraine. Le chef du groupe Eurasia et politologue Ian Bremmer avait affirmé que le patron de Tesla avait directement parlé au président russe avant de publier son tweet. Le tweet de Musk avait été condamné par de hauts responsables ukrainiens, et le porte-parole de Poutine l’avait loué, selon le New York Post. Maintenant, en taguant Musk sur le rapport affirmant que le milliardaire avait parlé à Poutine, un utilisateur de Twitter lui a demandé si c’était vrai.

“Non, ce n’est pas le cas”, a répondu Musk. “Je n’ai parlé à Poutine qu’une seule fois et c’était il y a environ 18 mois. Le sujet était l’espace.

Non, ce n’est pas le cas. Je n’ai parlé à Poutine qu’une seule fois et c’était il y a environ 18 mois. Le sujet était l’espace. – Elon Musk (@elonmusk) 11 octobre 2022

Un autre adepte a demandé à Musk s’il serait prêt à avoir une conversation avec Poutine pour “discuter des options possibles pour un plan de paix”. Musk a répondu: “Inutile, car il n’y a actuellement aucun chevauchement entre les demandes russes et ukrainiennes – ce n’est même pas proche.”

Inutile, car il n’y a actuellement aucun chevauchement entre les demandes russes et ukrainiennes – ce n’est même pas proche – Elon Musk (@elonmusk) 11 octobre 2022

Le sujet que Musk est prêt à discuter avec Poutine est la fusée. “Oui, retour à la programmation régulière”, a-t-il répondu à un utilisateur de Twitter qui l’a demandé.

Oui, retour à la programmation régulière – Elon Musk (@elonmusk) 11 octobre 2022

Les utilisateurs de Twitter sont restés divisés sur la question, certains croyant au démenti de Musk et d’autres non.

Si c’est vrai, je n’ai trouvé aucune trace de cette conversation. https://t.co/OcgtrOTlsQ – Jeff Neelzebub (@JeffNeelzebubII) 11 octobre 2022

Soit il ment soit @ianbremmer a fabriqué une conversation la semaine dernière entre Poutine et Musk https://t.co/A8npYUPHQw – Michael Tracey (@mtracey) 11 octobre 2022

Alors qui ment ? Ian Bremmer ou Elon Musk ? — ☮️ Nous persistons 🇺🇦 (@HRCpersists) 11 octobre 2022

Bremmer, quant à lui, a déclaré dans un tweet : « Elon Musk m’a dit qu’il avait parlé directement avec Poutine et le Kremlin de l’Ukraine. Il m’a aussi dit quelles étaient les lignes rouges du Kremlin. Il écrit dans un autre tweet : « J’écris ma newsletter hebdomadaire sur la géopolitique depuis 24 ans. J’écris honnêtement sans crainte ni faveur et la mise à jour de cette semaine n’était pas différente.

“J’admire depuis longtemps Musk en tant qu’entrepreneur unique et qui change le monde, ce que j’ai dit publiquement. Ce n’est pas un expert en géopolitique », a ajouté Bremmer.

