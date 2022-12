Le propriétaire de SpaceX et PDG de Tesla, Elon Musk, s’exprime lors d’une conversation avec le légendaire concepteur de jeux Todd Howard (non représenté) lors de la convention de jeu E3 à Los Angeles, Californie, le 13 juin 2019.

Tesla Le PDG Elon Musk n’est plus la personne la plus riche du monde. Il a cédé ce titre au président-directeur général de LVMH, Bernard Arnault, à la clôture de lundi, selon Forbes.

Tesla les actions ont clôturé d’environ 6,3% pour la journée, et ont plus que divisé par deux leur valeur cette année, en partie à cause d’une vente qui s’est accélérée à la suite de l’acquisition de Twitter par Musk pour 44 milliards de dollars.

La richesse de Musk, principalement liée à l’action Tesla, a été propulsée par une hausse fulgurante du cours de l’action du constructeur automobile, qui a grimpé de plus de 1 000 % en deux ans.

Arnault, à travers des véhicules de holding et des fiducies familiales, détient un peu plus de 60% de la classe d’actions avec droit de vote de LVMH, selon Dépôts auprès de la SEC. Arnault vaut 186,2 milliards de dollars, selon Forbes.

Selon les données de FactSet, Musk détient actuellement 14,11 % des actions en circulation de Tesla, avec une valeur marchande de 530 milliards de dollars. Musk détient également plus de 40% des actions de SpaceX, ajoutant des milliards sur papier à sa valeur nette, sur la base d’une valorisation du marché privé de 125 milliards de dollars à partir de juin 2022.

Dans une année en baisse pour les actions, LVMH les actions n’ont baissé que de 1,5% en 2022. LVMH est basé à Paris et est coté sur Euronext Paris.