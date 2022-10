Elon Musk ne voulait pas de crédits d’impôt pour les véhicules électriques. Maintenant, Tesla se réchauffe avec eux

Washington DC

CNN

—



Les acheteurs de Tesla pourraient profiter de nouveaux crédits d’impôt fédéraux pour les véhicules électriques l’année prochaine, ont déclaré mercredi les dirigeants du constructeur automobile. Les crédits peuvent atteindre 7 500 $ pour les véhicules neufs et 4 000 $ pour les véhicules d’occasion.

L’éligibilité de Tesla aux crédits d’impôt précédents a pris fin en janvier 2020 lorsqu’elle a atteint la limite de 200 000 véhicules vendus par constructeur automobile. Le plafond de 200 000 véhicules sera levé le 1er janvier avec les nouvelles règles, mais les nouvelles exigences sont plus strictes que le système précédent. Tesla attend que le Trésor américain publie des indications détaillées d’ici la fin de l’année.

La législation est ouverte à certaines interprétations sur la façon dont le gouvernement calculera la valeur des composants de la batterie, mais une part importante des composants doit être fabriquée ou assemblée en Amérique du Nord pour être admissible à la moitié du crédit de 7 500 $. L’autre moitié dépend de l’extraction ou de la transformation de minéraux critiques aux États-Unis ou dans un pays avec lequel ils ont conclu un accord de libre-échange. Les pourcentages augmenteront progressivement de 2024 à 2029.

“Jusqu’à présent, il est difficile de déterminer pleinement les critères d’éligibilité, mais nous pensons que Tesla est très bien placé pour en capturer une part importante pour le stockage solaire et également pour les véhicules électriques”, a déclaré mercredi un représentant non identifié de Tesla lors d’un appel aux investisseurs. (Tesla n’identifie souvent pas les personnes qui parlent au nom de l’entreprise lors de ses appels aux investisseurs.)

Les remarques représentent une sorte de renversement pour le constructeur automobile, car Le PDG de Tesla, Elon Musk, s’était prononcé contre les crédits d’impôt proposés pour les véhicules électriques l’année dernière.

« Nous n’avons pas besoin du crédit d’impôt de 7 500 $. Je dirais, honnêtement, je dirais que je mettrais tout ce projet de loi en boîte. Ne l’adoptez pas », a déclaré Musk en décembre 2021 à propos du projet de loi sur les infrastructures, citant des inquiétudes concernant le déficit croissant des États-Unis.

Et lorsqu’une première proposition visant à prolonger le crédit d’impôt pour les véhicules électriques incluait de l’argent supplémentaire pour les véhicules construits par des syndicats, Musk a de nouveau été critique.

“Pas évident de savoir comment cela sert les contribuables américains”, dit Musk. “Ceci est écrit par les lobbyistes de Ford/UAW, alors qu’ils fabriquent leur voiture électrique au Mexique.”

Musk a eu une relation controversée avec l’administration Biden et s’est irrité de la mise en évidence par la Maison Blanche des efforts de ses concurrents en matière de véhicules électriques plutôt que des siens. Pas plus tard que plus tôt ce mois-ci, Musk a déclaré au sénateur républicain Lindsey Graham que “nous n’avons pas demandé celui-ci”, se référant au crédit d’impôt inclus dans la loi sur la réduction de l’inflation, “GM et Ford l’ont fait”.

Mais Tesla et ses dirigeants se sont montrés plus réceptifs aux crédits d’impôt mercredi.

“Nous considérons l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation comme une impulsion significative vers l’accélération de notre mission tout en élargissant la chaîne d’approvisionnement des batteries aux États-Unis”, a déclaré un dirigeant non identifié de Tesla lors de l’appel.

Tesla permet au public de voter sur des questions auxquelles ses dirigeants doivent répondre. La question la plus votée portait sur la capacité de Tesla à atteindre les seuils des crédits d’impôt pour véhicules électriques en 2023, 2024 et 2025.

Tesla n’a pas abordé des années spécifiques, mais Musk a déclaré que “à un niveau élevé, je dirai que nous nous attendons à répondre pleinement aux exigences de l’IRA”.

Un autre représentant de Tesla a noté lors de l’appel qu’il fabrique ses modules de batterie et ses véhicules aux États-Unis, ce qui l’aidera à se qualifier.

La moitié de la gamme de véhicules de Tesla sera par défaut inéligible sans baisses de prix massives. Le SUV Tesla Model X et la berline Tesla Model S semblent peu susceptibles d’être éligibles, car les SUV ne doivent pas coûter plus de 80 000 $ et les berlines ne doivent pas dépasser 55 000 $. Le modèle X le plus abordable coûte 120 990 $ et le modèle S le moins cher coûte 104 990 $.

Certaines versions de la berline Model 3 et du SUV Model Y peuvent être éligibles, mais les acheteurs devront toujours satisfaire aux exigences de revenu. Le revenu d’un acheteur unique ne doit pas dépasser 150 000 $, 225 000 $ s’il est chef de ménage ou 300 000 $ s’il est marié.