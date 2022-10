Elon Musk ne sait pas ce qu’il faut pour créer une place publique numérique

Ceci, cependant, n’est qu’une possibilité dans l’ère de Musk, qui ne fait que commencer. Maintenant que “l’oiseau est libéré“, comme il l’a écrit jeudi après sa prise de fonction officielle, de nombreux utilisateurs craignent qu’après des années de lentes améliorations des fonctionnalités, des politiques et des processus de modération du site, le rachat du milliardaire n’entraîne globalement sa dégradation.

Ces craintes ne sont pas sans justification : alors qu’une grande partie de ce que Musk va faire nous laisse deviner, il a été clair que sous sa direction, il y aura des changements radicaux de politique. En plus de suivre potentiellement les lois locales des gouvernements autoritaires, cela pourrait inclure un assouplissement des règles d’expression de la plate-forme et une Authentification d’utilisateur exigence qui remettrait en cause la capacité des utilisateurs à rester anonymes. Il a également réalisé plusieurs déclarations concises et parfois contradictoires sur la façon dont il pense que le site devrait modérer le contenu – parmi eux, que Twitter ne devrait et ne supprimera que les discours illégaux.

Et il y a déjà des mouvements que nous n’avons pas à deviner. Alors que Musk est récemment revenu en arrière en affirmant qu’il prévoyait de licencier un tiers des effectifs de l’entreprise, il était signalé tard jeudi que des cadres supérieurs avaient été licenciés et “escortés à la hâte” du siège de l’entreprise. Cela comprenait Vijaya Gadde, responsable de la politique juridique, de la confiance et de la sécurité de l’entreprise, que Musk avait contrarié en avril tweeter.

Le mandat de Gadde n’a pas été sans controverse, mais sous sa direction, l’équipe juridique a fait d’importants progrès politiques, dont beaucoup visaient à protéger les utilisateurs les plus vulnérables de la plate-forme. Twitter a repoussé les tentatives des tribunaux américains de démasquer les utilisateurs anonymes; réprimé les botnets et autres opérations d’influence; travaillé avec le gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour développer des outils faciliter la recherche indépendante sur les impacts des interactions des utilisateurs avec les systèmes algorithmiques ; publicités politiques interdites à l’approche des élections américaines de 2020 ; et chercheurs embauchés pour étudier la santé du discours sur le site.

Pour de nombreux utilisateurs vulnérables de Twitter, ces changements ont représenté de grands progrès depuis ses débuts en tant que “aile de la liberté d’expression du parti de la liberté d’expression», où à peu près tout, y compris le contenu terroriste, le harcèlement et les discours de haine, pouvait être trouvé. Mais Musk a déclaré que “la liberté d’expression est le fondement d’une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l’avenir de l’humanité”. Bien qu’il ait récemment tempéré ses déclarations antérieures en disant qu’il ne transformerait pas Twitter en un “hellscape gratuit pour tous“, il semble assez clair que le nouveau chef a l’intention de revenir sur certaines des règles de Twitter.

Musk a également déclaré qu’il réduirait les tentatives de Twitter pour lutter contre la mésinformation et la désinformation. Ce serait une erreur. Twitter a soigneusement élaboré des politiques et des outils qui permettent un discours libre tout en inhibant la propagation de faux contenus, tels que des invites qui encouragent les utilisateurs à lire ce qu’ils partagent et des étiquettes qui fournissent un contexte supplémentaire à une éventuelle désinformation. À l’approche d’élections majeures dans des dizaines de pays au cours des deux prochaines années, ces outils sont essentiels pour garantir que Twitter reste un espace d’engagement civique.