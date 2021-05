Elon Musk n’arrêtera pas de tweeter sur l’avenir de Dogecoin, Bitcoin et CryptoTwitter est énervé

Une semaine après qu’Elon Musk ait causé l’une des plus grandes baisses de l’histoire de la crypto-monnaie, il a recommencé à tweeter sur Dogecoin et Bitcoin: menant à un désordre absolu des prix et perdant lentement la confiance de ses abonnés. Dogecoin a commencé comme une blague. En 2021, cependant, la blague semble s’être retournée contre ceux qui ne prenaient pas la crypto-monnaie meme au sérieux. Le mème-crypto-monnaie Elon Musk n’a pas cessé de tweeter à propos de son sommet historique à la mi-avril, franchissant 10 cents pour la première fois. La croissance des prix résulte d’un mouvement semi-ironique qui a impliqué des milliers d’acheteurs, des dizaines de milliers d’affiches en ligne et l’homme le plus riche du monde, Elon Musk. Début janvier, chaque jeton valait moins d’un centime. Fin janvier, lorsque les mouvements GameStop et DogeCoin ont atteint leur objectif, la valeur de DogeCoin a grimpé à 7,5 cents, bien au-dessus d’un grossissement de 10, avant de retomber à 2,5 cents. Le 7 mai, Dogecoin a touché 70 cents, à seulement 30 cents de la barre du 1 dollar. Au 25 mai, 8 h IST, le prix du Dogecoin est de 0,35 $ avec une hausse de 19% des prix au cours des dernières 24 heures. La capitalisation boursière actuelle de la devise est de 46,05 milliards de dollars.

La valeur de la crypto-monnaie, cependant, a de nouveau chuté dans les semaines suivantes, et une récente baisse des prix de la plupart des crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum la semaine dernière. Et puis le PDG de Tesla et patron de SpaceX, Elon Musk, est revenu à ses vieux trucs: tweeter à nouveau sur les crypto-monnaies, provoquant une flambée des prix.

Il a commencé avec Bitcoin et avait apparemment la solution au problème même qu’il avait mentionné dans sa raison pour laquelle Tesla avait abandonné l’acceptation de Bitcoin comme mode de paiement.

Parlé avec des mineurs de Bitcoin d’Amérique du Nord. Ils se sont engagés à publier l’utilisation renouvelable actuelle et prévue et à demander aux mineurs WW de le faire. Potentiellement prometteur. – Elon Musk (@elonmusk) 24 mai 2021

Puis il est passé à sa devise préférée, Dogecoin, en répondant avec un mème dans le style de l’affiche du film ‘Jaws’ pour dire que Dogecoin atteindra bientôt un dollar.

Ensuite, Musk a demandé des suggestions sur le développement de Dogecoin.

Et puis, finalement, il s’est moqué du concept selon lequel la course haussière de la crypto-monnaie était terminée.

Après les tweets de Musk, Dogecoin a connu un changement de valeur de 19%, et Bitcoin a enregistré un changement de 9,74% – deux tendances positives pour les crypto-monnaies en difficulté la semaine dernière (également en partie à cause de Musk).

Mais tout le monde n’est pas content – Cryptotwitter, qui avait l’habitude de s’accrocher à chaque tweet de Musk semble perdre patience.

elon je ne peux pas croire que vous faites cela au marché crypto-courant … mec. Je perds toute ma vie et je ne peux pas me permettre beaucoup de nourriture. 24 mai 2021

Vous avez recommencé – $ Ladykhandy (@charlinekhandy) 24 mai 2021

En fait, les traders de crypto sont tellement énervés qu’ils ont même une nouvelle crypto-monnaie pour annuler Musk, appelée « Stop Elon ».

Les amateurs de crypto ont cessé de profiter des tweets de Musk depuis qu’il a annoncé que Tesla n’accepterait plus Bitcoin comme mode de paiement. Au fil des semaines, la réponse aux tweets de Musk est devenue de plus en plus négative – les gens lui reprochent uniquement la hausse ou la baisse des prix, affirmant que cela leur a coûté une perte et qu’il « manipule » les marchés. Certains sont allés plus loin – en créant une crypto-monnaie uniquement dédiée à l’arrêt de Musk: $ StopElon.

La devise créée sur la blockchain Binance Smart Chain se négocie actuellement à 0,0000602143 USD avec une capitalisation boursière de près de 30 millions de dollars, selon Poocoin. Le site Web officiel du jeton se lit comme suit: «une communauté créée pour prendre le contrôle de Tesla et arrêter le plus grand manipulateur du marché de tous».

Cela explique en outre pourquoi le comportement de Musk est une faute: «Elon Musk est tristement célèbre pour avoir manipulé de manière irresponsable le marché de la crypto-monnaie avec son compte Twitter. Tout récemment, il l’a fait à nouveau, provoquant un crash massif à travers toutes les frontières lorsqu’il a tweeté que Tesla cesserait d’accepter Bitcoin comme moyen de paiement. Quiconque a même une once de pensée critique voit à travers ses mensonges. Il essaie de pomper la crypto depuis des lustres, tweetant à ce sujet sans fin, et se rend même à Saturday Night Live comme dernier recours pour obtenir Dogecoin! C’est ridicule!

