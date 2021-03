Le PDG de Tesla et le patron de SpaceX, Elon Musk, semblent avoir un travail secondaire: se battre pour les prix de la crypto-monnaie sur Twitter. Le milliardaire qui a constamment rallié le soutien du bitcoin et du dogecoin de la monnaie meme, jeudi soir, a publié un tweet une fois de plus sur la crypto-monnaie basée sur le meme. Ce n’est pas la première fois que Musk fait cela, ni même la deuxième ou la troisième fois. Chaque fois que Musk mentionne la crypto-monnaie, une flambée (souvent à la suite d’une éventuelle chute) se produit dans les prix de la crypto-monnaie. Les détectives Internet ont plus que simplement associé le phénomène, ils l’ont même baptisé: «L’effet Musk». Cette fois aussi, ne faisait pas exception.

