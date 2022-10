Elon Musk n’admet jamais sa défaite, mais le milliardaire vient de le faire dans sa bataille acharnée avec Twitter

La décision de Musk d’acheter Twitter est après tout une tentative d’esquiver une probable perte judiciaire, selon les experts.

Le processus de découverte préalable au procès a montré que ses chances de gagner étaient faibles, ont ajouté ces experts.

Dans le passé, Musk n’a pas reculé devant une bataille judiciaire.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Elon Musk offert d’acheter Twitter à son prix d’achat d’origine lundi – un geste rare pour un milliardaire qui n’a jamais été du genre à reculer devant une bataille juridique.

“Musk allait perdre l’affaire”, a déclaré Erik Gordon, professeur de droit des affaires à l’Université du Michigan, à Insider. “Ses avocats le savaient. Les avocats de Twitter le savaient. Son seul espoir était que Twitter cède, et ils ne l’ont pas fait.”

Les attentes d’un règlement l’affaire a augmenté la semaine dernière. Plusieurs experts juridiques ont déclaré que le procès imminent de cinq jours dans le Delaware présentait trop d’inconvénients pour Musk, car Twitter avait de solides arguments contre les arguments de Musk. S’il avait été jugé, le résultat presque certain était qu’il aurait été forcé d’acquérir Twitter pour 44 milliards de dollars, soit 54,20 dollars par action – le prix qu’il avait initialement accepté.

Un changement de tactique

Pourtant, Musk décidant de mettre fin à un procès en renouvelant son offre, et sans même exiger de remise, a été une surprise. Les actions de la société ont bondi de plus de 22% à 52 dollars mardi après la nouvelle.

“Il est très rare que les gens reviennent à la table et acceptent un accord précédemment rejeté”, a déclaré Leigh Thompson, professeur à l’Université Northwestern et expert en règlement des différends. “C’est socialement coûteux pour n’importe qui, mais surtout pour Musk qui risque de perdre la face.”

C’est un changement de tactique notable pour le milliardaire, qui a déjà intenté des poursuites pour ses commentaires publics, ses tweets et ses acquisitions jusqu’au bout, gagnant souvent en conséquence.

Plus tôt cette année, Musk était le vainqueur dans un procès de 13 milliards de dollars devant la Cour de chancellerie du Delaware, où le différend sur Twitter est en cours de traitement, concernant l’acquisition de SolarCity par Tesla. Parmi les autres procès que Musk a remportés au fil des ans, citons le tristement célèbre “mec pédo“. Il s’est également battu publiquement avec plusieurs personnalités et agences publiques notables, y compris le Commission de Sécurité et d’Echanges, la Syndicat uni des travailleurs de l’automobile, et le Le président des Etats-Unis.

Robert Miller, professeur et expert du droit des acquisitions et des procédures du Delaware, a déclaré que Musk avait un assez bon dossier dans la bataille de SolarCity, mais pas avec Twitter.

Angelo Zino, analyste chez CFRA Research, s’est dit “légèrement choqué” que Musk n’ait pas fait pression pour un prix inférieur, bien que le milliardaire ait peut-être réalisé qu’une “vilaine bataille judiciaire” ne pouvait qu’endommager l’actif qu’il serait forcé d’acquérir.

“Musk s’est probablement rendu compte que les chances de victoire étaient minces”, a ajouté Zino.

Musk devait déposer la semaine prochaine, un facteur qui a probablement contribué à son désir de s’installer plutôt que de risquer la possibilité de se parjurer, a déclaré Josh White, professeur adjoint de finance à l’Université Vanderbilt. Musc initialement différé sa déposition le mois dernier.

“Les affaires se règlent souvent au bord du procès; et les PDG comme Musk n’aiment souvent pas être déposés et ils l’évitent s’ils le peuvent”, a déclaré Ann Lipton, professeur de droit des affaires à la Tulane University Law School.

“Si vous vous dirigez vers une déposition où vous serez submergé pendant des heures par tous les textes que vous avez envoyés, ce n’est pas amusant du tout”, a ajouté Miller.

Le problème du “bot”

D’autres dépositions dans l’affaire ont également probablement fourni une motivation supplémentaire pour s’installer. Le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a été déposé lundi par les avocats de Musk. La semaine dernière, le dénonciateur de Twitter Peiter “Mudge” Zatko a également été déposé par les avocats des deux côtés de l’affaire. Selon une personne proche du dossier, il s’agissait sans doute de deux des dépositions les plus importantes dans l’affaire et aucune n’a fourni d’informations considérées comme utiles aux revendications centrales de Musk.

Musk a fait valoir que les dirigeants de Twitter savaient que l’entreprise avait un problème beaucoup plus grave avec les “bots” ou les comptes non authentiques et intentionnellement caché les informations du public. Twitter contré que Musk tentait d’éviter l’achat pour des raisons économiques et même accusé lui d’envisager de créer une plateforme concurrente. D’autres parties du processus de découverte préalable au procès semblaient rompre en faveur de ces affirmations de Twitter.

La semaine dernière, des centaines de SMS entre Musk et certains des plus grands noms de la technologie et des médias ont été publiés dans le cadre du processus de découverte. Le transport de texte a montré quand et pourquoi Musk a commencé à se calmer sur l’affaire. Lors d’un échange de mai avec un banquier de Morgan Stanley, il demanda à “ralentir” l’acquisition en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

“Discovery n’a pas fait assez de dégâts sur Twitter”, a déclaré Gordon. “Cela lui a fait plus de mal qu’à l’entreprise.”

Les experts ont déjà dit à Insider les textes ont donné au milliardaire une “position encore plus faible” dans la bataille judiciaire. Lors des audiences préalables au procès, la juge Kathaleen St. J. McCormick de la Cour de chancellerie du Delaware a également semblait régner en faveur de Twitter à plusieurs reprises, notamment en permettant à l’entreprise un procès accéléré.

La résolution rapide pourrait aider Musk à éviter encore plus de frais juridiques, estimés par une source juridique à plus de 100 millions de dollars. Bien qu’il soit peu probable que ce soit une priorité pour Musk, qui paiera également les frais juridiques de Twitter s’il achète la société.