Elon Musk, l’esprit incroyable derrière des entreprises très difficiles comme Tesla, SpaceX et The Boring Company, en tant que jeune garçon, a déjà essayé de travailler dans une société Internet mais ne pouvait trouver un emploi nulle part parce qu’il était «trop timide». Cette affirmation a été faite par un utilisateur de Twitter, attirant l’attention du milliardaire.

Musk, désormais connu pour avoir révolutionné le marché des véhicules électriques, n’avait en fait pas réussi à trouver un emploi chez Netscape Communications, la société qui avait créé le premier navigateur Web, lorsqu’il avait atteint la Silicon Valley dans les années 90.

Faisant référence à l’incident, l’utilisateur de Twitter, qui se décrit comme une personne «fouinant sur l’espace et les voitures» sur les réseaux sociaux, a publié une photo d’un jeune Musk. Il a écrit que Musk avait postulé chez Netscape, s’était rendu à leur bureau mais était si timide qu’il ne «parlait à personne» et plus tard «ne pouvait pas trouver d’emploi nulle part».

La dernière partie du tweet a attiré l’attention de Musk et il a rapidement répondu pour corriger son admirateur. «Je pouvais trouver un emploi, mais pas dans une entreprise Internet (il n’y en avait pas beaucoup à l’époque)», a répondu Musk.

En 1995, @Elon Musk voulait travailler avec une entreprise Internet, il a postulé pour travailler chez Netscape, a envoyé son CV, a essayé de traîner dans leur hall, mais il était trop timide pour parler à qui que ce soit. Il a donc créé sa propre société Internet (Zip2) car il ne pouvait trouver un emploi nulle part.

Je pourrais trouver un emploi, mais pas dans une entreprise Internet (il n'y en avait pas beaucoup à l'époque)

Un an après avoir échoué chez Netscape, Musk a lancé sa propre entreprise, la Zip2, qui visait à aider les entreprises de médias à se connecter en ligne. Compaq a acheté la société en 1999 et Musk a cofondé PayPal, qu’eBay a acquis pour 1,5 milliard de dollars en juillet 2002.

Le commentaire de Musk a attiré jusqu’à présent 36 000 likes et un certain nombre de ses fans ont réagi sur le fil. L’un d’eux était d’accord avec Musk pour dire qu’il était difficile de trouver un emploi dans une entreprise Internet dans les années 90.

Musk a ensuite fondé la société SpaceX en 2002 et a aidé au lancement de Tesla avec un investissement précoce en 2004. Tesla est maintenant un pionnier sur le marché des véhicules électriques et il sera bientôt lancé en Inde également.

Pas du genre à s’arrêter là, Musk a ensuite dévoilé deux nouvelles entreprises au cours de la dernière décennie: la start-up de tunnelage et de transport The Boring Company et Neralink, une entreprise qui tente de créer des interfaces cerveau-machine commercialisées.

