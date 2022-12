Elon Musk n’a pas déposé de rapport de police sur l’incident de “harceleur fou” qui a déclenché la suspension des journalistes sur Twitter

Le LAPD dit qu’Elon Musk n’a pas déposé de rapport de police sur le “harceleur fou” qui a suivi son fils.

Musk a tweeté que l’homme avait suivi une voiture contenant son fils X Æ A-Xii, croyant que Musk était à l’intérieur.

Musk dit qu’il intente une action en justice contre l’étudiant derrière un compte qui suit son jet privé.

Elon Musk n’a pas déposé de rapport de police sur l’incident de harcèlement criminel qui a déclenché la suspension des comptes Twitter des journalistes, a rapporté le Los Angeles Times.

Le milliardaire a déclaré qu’une voiture transportant son fils de deux ans, X Æ A-Xii Musk, a été suivi par un “harceleur fou” qui pensait que c’était Elon dans le véhicule. Il a ajouté qu’ils avaient empêché la voiture de bouger et avaient grimpé sur son capot.

Jeudi, le département de police de Los Angeles a déclaré que “l’unité de gestion des menaces du LAPD est au courant de la situation et du Tweet d’Elon Musk et est en contact avec ses représentants et son équipe de sécurité”. “Aucun rapport de crime n’a encore été déposé”, a-t-il ajouté.

Dans le même tweet, Musk avait déclaré qu’il prendrait action en justice contre Jack Sweeney, l’étudiant derrière le compte @ElonJet banni, qui partageait les données de vol de son jet privé. Le PDG de Twitter a déclaré: “Tout compte doxxant des informations de localisation en temps réel de quiconque sera suspendu, car il s’agit d’une violation de la sécurité physique. Cela inclut la publication de liens vers des sites contenant des informations de localisation en temps réel.”

Hier soir, la voiture transportant le petit X à Los Angeles a été suivie par un harceleur fou (pensant que c’était moi), qui a ensuite empêché la voiture de bouger et a grimpé sur le capot. Une action en justice est en cours contre Sweeney et les organisations qui ont soutenu le mal fait à ma famille. – Elon Musk (@elonmusk) 15 décembre 2022

Musk a ensuite partagé une vidéo de la personne masquée qui, selon lui, a suivi son fils, et la plaque d’immatriculation de la voiture.

Twitter changé ses règles à peu près au même moment, citant “un risque accru de blessures physiques”.

Des journalistes de CNN, du Washington Post et du New York Times ont tous été suspendus de Twitter jeudi soir, après avoir partagé des liens vers les comptes Instagram ou Mastodon d’ElonJet. Cependant, certains des journalistes disent n’avoir jamais partagé de tels liens, comme le journaliste indépendant Aaron Rupar. Il a dit à Erin Snodgrass d’Insider: “Cela me laisse déduire que je suppose que c’est quelque chose de critique que j’ai posté sur Elon.”

Le compte Twitter officiel de Mastodon a également été suspendu. Micah Lee, journaliste technique à The Intercept, a déclaré à Snodgrass qu’il pensait avoir été suspendu pour avoir tweeté à ce sujet.L’avocat de Twitter et de Musk, Alex Spiro, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider, envoyée en dehors des heures de travail aux États-Unis.