Elon Musk n’a pas banni les journalistes pour doxxing. Il l’a fait parce qu’il le peut.

Il y a tellement de questions aujourd’hui après une folle nuit sur Twitter, qui a vu Elon Musk suspendre plusieurs comptes de journalistes, invoquant la violation des politiques anti-doxxing de son entreprise. Twitter a également fermé sa fonction de chat audio Spaces, que les journalistes – dont au moins un que Musk avait suspendu – et Musk a utilisé la nuit dernière pour discuter en direct des suspensions.

Nous ne pouvons pas énumérer tous les mystères. Mais voici un échantillon :

Comme je l’ai dit, cette liste peut être très longue. Mais voici ce que nous savons : quelles que soient les réponses à ces questions, elles n’auront pas vraiment d’importance à l’ère Twitter d’Elon Musk. Parce que la seule chose qui compte à l’ère Twitter d’Elon Musk, c’est ce que Musk croit et fait à tout moment. Donc, si vous pensez que l’avenir de Twitter est important, vous devez vous en occuper maintenant.

C’est un point très évident. J’insiste ici parce que je pense que pendant la propriété de Musk, nous avons parfois échoué à le saisir pleinement : peu importe ce qu’il dit ou ce que beaucoup de gens qui l’admirent (encore) pensent que cela doit être le cas, Musk n’a pas vraiment de plan pour Twitter. Et tout ce qu’il dit ou tweete peut changer en une semaine ou une heure parce qu’il a changé d’avis. Ou peut-être qu’il n’y a jamais cru.

Si vous suiviez de près Musk avant qu’il n’achète Twitter, vous sauriez son histoire de comportement erratique et souvent destructeur. Mais c’est devenu évident pour tout le monde ce printemps lorsqu’il a annoncé pour la première fois qu’il rejoignait le conseil d’administration de Twitter, puis a dit qu’il ne l’était pas, puis a déclaré qu’il achetait l’entreprise, puis a lancé un plan d’affaires aux investisseurs qui n’avaient aucun lien avec la réalité. Et si vous ne suiviez pas vraiment tout cela, vous étiez sûrement au courant des mois qu’il a passés cet été à essayer ne pas pour acheter Twitter, où il a tenté de sortir d’un contrat signé avec une série de mensonges transparents.

De toute façon. Nous sommes ici maintenant. Et tant que Musk possèdera Twitter, rien de tout cela ne changera. Il va se réveiller et tweeter quelque chose et plus tard dans la nuit, il dira que ça ne s’est jamais produit, ou que le haut est bas et que le noir est blanc.

Vous pouvez consciencieusement souligner qu’il se contredit – hier soir, nous avons tous noté, encore une fois, qu’il se dit favorable à la liberté d’expression, mais il ne le soutient pas en ce qui concerne les choses qu’il possède – mais cela n’aura pas d’importance. La seule chose qui compte, c’est ce que fait Musk sur le moment. C’est la partie cohérente.

C’est aussi l’un des vrais parallèles que nous avons vus entre Musk et Donald Trump, qui ment aussi quand il ouvre la bouche, et qui a également exercé un pouvoir énorme de manière erratique. Contrairement à Musk, cependant, lorsque Trump était le leader du monde libre, son comportement était soumis à certaines restrictions. Parfois, ils étaient structurels, comme un Congrès ou un système judiciaire qui bloquait certains de ses efforts ; parfois, ils étaient aussi fragiles que les membres de son entourage qui (par exemple) ignoraient ou suivaient lentement ses ordres. Et les électeurs, à la fin, ont agi pour le destituer après quatre ans.

Il n’y a rien de tout cela face à Musk en ce moment, cependant. Il n’y a personne dans son entourage qui n’est pas d’accord avec lui, et quiconque travaille pour lui et lui dit non est renvoyé. Et extérieurement, il n’y a presque aucune force pour restreindre son comportement. La seule exception était le système judiciaire américain, qui l’a finalement contraint à honorer son contrat d’achat et à acheter Twitter. (Il est possible que nous puissions voir une autre version de ce manifeste sur toute la ligne si le gouvernement fédéral détermine que Musk de Twitter viole un décret de consentement de la FTC que la direction précédente de Twitter a signé. Mais traditionnellement, Musk a agi comme s’il n’était pas lié par les régulateurs .)

Mais c’est tout: les utilisateurs et les annonceurs peuvent hurler et renflouer, mais il n’a pas à les écouter tant qu’il a assez d’argent pour financer l’opération – il vient de vendre 3,6 milliards de dollars supplémentaires en actions Tesla pour continuer, et même bien que la valeur des actions de Tesla ait chuté récemment, il en possède beaucoup. Ses banques, amis et alliés qui l’ont aidé à financer l’accord en premier lieu ? Ils peuvent aussi grogner, mais cela n’a pas d’importance pour Musk. Tout cela continue jusqu’au jour où il décide qu’il en a fini avec Twitter.

Si jamais il le fait. Ashlee Vance de Bloomberg, qui connaît bien Musk et a écrit une biographie complète de lui en 2015, pense que Musk n’admettra jamais la défaite : “Je ne peux tout simplement pas le voir abandonner”, m’a dit Vance.

J’aimerais pouvoir vous raconter une histoire différente. Cela, disons, Musk est maintenant en mode agitation, retrousse ses manches et devient hardcore avec son nouvel achat. Et qu’une fois qu’il sera sorti de cette phase, Twitter s’installera, juste à temps pour le cycle électoral de 2024. Ou que nous pourrions tous résoudre ce problème en passant à une alternative à Twitter ou en créant notre propre Twitter sur la blockchain, afin qu’aucun milliardaire n’ait jamais le contrôle à lui seul de notre plateforme de messagerie.

Mais je pense que nous sommes mieux lotis si nous affrontons la réalité selon les termes de la réalité : l’un des hommes les plus riches de l’histoire a acheté quelque chose que beaucoup d’entre nous utilisent et aiment. Parce qu’il le pouvait. Et maintenant, il va le diriger en fonction de ses caprices. Parce qu’il le peut.