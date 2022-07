Elon Musk “motivé” par les trolls de Twitter qui se sont moqués de lui sur une photo torse nu

Le PDG de Tesla, Elon Musk, qui est suivi sur les réseaux sociaux pour ses photos torse nu de ses vacances en Grèce, a répondu à un utilisateur avec un commentaire amusant. Il a dit que les photos sont une motivation pour s’entraîner et manger plus sainement. “C’est une bonne motivation pour s’entraîner, manger plus sainement et peut-être enlever ma chemise dehors plus d’une fois par an haha”, a écrit Musk dans sa réponse.

Tbh, c’est une bonne motivation pour s’entraîner, manger plus sainement et peut-être enlever ma chemise dehors plus d’une fois par an haha – Elon Musk (@elonmusk) 21 juillet 2022

L’utilisateur a suggéré que ceux qui traînent Musk devraient également publier des photos d’eux-mêmes torse nu à des fins de comparaison. “Selon les nouvelles directives du CDC, quiconque publie une sélection torse nu de @elonmusk pour se moquer de lui doit également publier une photo torse nu d’eux-mêmes à des fins de comparaison”, a écrit un utilisateur de Twitter nommé Whole Mars Blog.

Selon les nouvelles directives du CDC, quiconque publie une sélection torse nu de @Elon Musk pour se moquer de lui, il faut aussi poster une photo d’eux-mêmes torse nu à titre de comparaison – Catalogue entier de Mars (@WholeMarsBlog) 21 juillet 2022

Récemment, quelques photos torse nu du milliardaire américain sont devenues virales sur Twitter. Les utilisateurs ont répondu avec des commentaires amusants, des mèmes et beaucoup ont même trollé Musk pour son look malsain. Le milliardaire technologique a été vu en train de s’amuser sur un yacht de luxe avec ses amis. Les photos provenaient de ses vacances à Mykonos, en Grèce.

Musk n’hésite jamais à répondre aux blagues sur son physique. Plus tôt, après avoir vu le flot de mèmes sur Internet, il a répondu à un tweet en écrivant : « Haha putain, peut-être que je devrais enlever ma chemise plus souvent… libère le pincement !!

Mes mollets sont plus gros – Elon Musk (@elonmusk) 19 juillet 2022

Dans une autre réponse où Musk a obtenu

comparé à un chien, il a écrit: “Mes mollets sont plus gros.”

Musk est actuellement enfermé dans une poursuite judiciaire avec Twitter. Après que Musk ait décidé de se retirer de l’accord de 44 milliards de dollars pour acheter la plateforme de microblogging, Twitter l’a poursuivi et a demandé au tribunal de lui ordonner de finaliser la fusion au prix convenu de 54,20 dollars par action. Selon certaines informations, le procès de cinq jours devrait avoir lieu en octobre de cette année.

