Elon Musk met en garde contre la dette sur marge face au risque de “panique de masse” du marché

Elon Musk a émis un avertissement concernant l’emprunt contre la valeur des titres que l’on possède en raison du risque de “panique de masse” sur le marché boursier.

Le PDG de Tesla a investi des milliards de son propre argent lorsqu’il a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars plus tôt cette année et a endetté la société avec 13 milliards de dollars de dettes.

Les banquiers de Musk envisagent de remplacer une partie de la dette à taux d’intérêt élevé qu’il a accumulée sur Twitter par de nouveaux prêts sur marge garantis par des actions Tesla.

Pour plus d’actualités financières, rendez-vous sur La première page de News24 Business.

Le milliardaire Elon Musk met en garde contre quelque chose qu’il a lui-même fait – emprunter sur la valeur des titres que l’on possède – en raison du risque de “panique de masse” sur le marché boursier.

“Je conseillerais vraiment aux gens de ne pas avoir de dette sur marge dans un marché boursier volatil et vous savez, du point de vue de la trésorerie, gardez la poudre au sec”, a déclaré Musk dans le Tout compris podcast sorti vendredi. “Vous pouvez obtenir des choses assez extrêmes dans un marché baissier.”

Le PDG de Tesla a investi des milliards de son propre argent lorsqu’il a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars plus tôt cette année et a accablé l’entreprise d’une dette de 13 milliards de dollars.

LIRE | Les utilisateurs de Twitter votent pour qu’Elon Musk quitte son poste de PDG

Bloomberg News a rapporté que les banquiers de Musk envisageaient de remplacer une partie de la dette à taux d’intérêt élevé qu’il avait accumulée sur Twitter par de nouveaux prêts sur marge garantis par des actions Tesla qu’il serait personnellement responsable du remboursement.

Il a également cédé près de 40 milliards de dollars d’actions de Tesla, une décision qui a contribué à faire chuter l’action à son plus bas niveau en deux ans. Suite aux dernières ventes, Musk a de nouveau déclaré cette semaine qu’il cesserait de vendre des actions, ajoutant que la pause pourrait durer environ deux ans.

LIRE | AVIS | Elon Musk a un “super mauvais pressentiment”. Tout le monde devrait-il ?

L’avertissement, du moins le deuxième lancé par Musk ce mois-ci, est ironique étant donné que le milliardaire a déjà mis en gage ses actions Tesla. En décembre 2020, Musk avait 92 millions d’actions Tesla en garantie, selon un dossier déposé auprès de la SEC en avril 2022.

Au cours du podcast, Musk a également réitéré sa conviction que l’économie est en retard pour une récession et que le ralentissement pourrait être similaire à l’ampleur observée en 2009.

“Ma meilleure hypothèse est que nous avons des périodes orageuses pendant un an à un an et demi, puis l’aube se lève à peu près au deuxième trimestre de 2024, c’est ma meilleure hypothèse”, a déclaré Musk. “Les booms ne durent pas éternellement, mais les récessions non plus.”