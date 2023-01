Elon Musk met à jour le calendrier pour que Starship se lance enfin dans l’espace

Cela fait plus d’un an et demi que nous n’avons pas vu un prototype de Le vaisseau spatial Starship de nouvelle génération de SpaceX voleavec son premier vol avec une fusée Super Heavy a été perpétuellement repoussé pendant cette période.

Musk, qui dirige également actuellement Tesla et Twitter, tweeté samedi qu’il espère que le premier vol orbital de Starship pourrait avoir lieu dès le mois prochain.

“Nous avons une vraie chance fin février. Une tentative de lancement en mars semble très probable”, a-t-il écrit.

SpaceX a lancé une série de vols à haute altitude Starship en 2020 et 2021 qui ont vu une version à trois moteurs du vaisseau spatial voler vers la stratosphère et revenir pour une série de tentatives d’atterrissage qui se sont toutes terminées par des explosions, à l’exception de la dernière tentative réussie sur 5 mai 2021.

Nous avons un vrai coup fin février. La tentative de lancement en mars semble hautement probable. – Elon Musk (@elonmusk) 8 janvier 2023

Peu de temps après, SpaceX a annoncé qu’il changerait de vitesse pour commencer à produire plus de moteurs Raptor, tester des prototypes de booster Super Heavy et préparer le premier lancement orbital de Starship. Le plan est que Starship décolle de l’installation Starbase de la société au Texas au sommet de Super Heavy, qui reviendra pour un atterrissage sur une plate-forme dans le golfe du Mexique après la séparation tandis que le véhicule Starship continue pour un voyage rapide en orbite suivi d’un atterrissant dans l’océan Pacifique au large d’Hawaï.

Le plan de vol a été bloqué par un certain nombre de retards, en grande partie liés au processus d’obtention d’une licence de lancement de la Federal Aviation Administration. La demande de l’entreprise devait d’abord passer par un processus d’examen environnemental qui a duré plusieurs mois, concluant avec l’agence permettre à la mission d’avancer mais obligeant SpaceX à apporter des dizaines de modifications à son plan de lancement.



Lecture en cours:

Regarde ça:

SpaceX Starship se prépare pour son premier vol orbital

6h30



La société n’a toujours pas obtenu son autorisation de lancement auprès de la FAA car elle travaille sur les changements requis tout en continuant simultanément à fabriquer et à tester les moteurs Raptor et à préparer Super Heavy pour son premier lancement.

Le prochain vol Starship n’a eu lieu qu’un mois ou deux depuis juin 2022, lorsque la FAA a annoncé sa décision, et cette dernière mise à jour poursuit ce schéma.

SpaceX n’est pas la seule partie intéressée à voir Starship voler à nouveau. La NASA l’a sélectionné pour être l’un des véhicules qu’il vole vers la lune dans le cadre du programme Artemis visant à ramener les astronautes sur la surface lunaire cette décennie.