Elon Musk mène un sondage pour savoir s’il devrait quitter son poste de PDG de Twitter

Elon Musk a lancé dimanche un sondage Twitter demandant aux utilisateurs de voter pour savoir s’il devait démissionner de son poste de directeur général de la plateforme de médias sociaux.

« Dois-je quitter la tête de Twitter ? il a écrit dans la question du sondage dimanche, ajoutant qu’il “se conformerait aux résultats”.

Dois-je quitter la tête de Twitter ? Je m’en tiendrai aux résultats de ce sondage. – Elon Musk (@elonmusk) 18 décembre 2022

Au moment d’écrire ces lignes, sur la base de 2,8 millions de votes, le vote Oui a un avantage de 15% sur le vote Non. Le sondage semble être programmé pour expirer vers 3 heures du matin PT lundi.

Musk a suivi le sondage avec une note promettant qu’à l’avenir, il y aurait un vote pour tous les changements politiques majeurs dans l’entreprise.

Il n’était pas immédiatement clair si Musk avait un remplaçant en tête si ses partisans le rejetaient. Twitter, qui n’a plus de service de communication, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Twitter a été quelque peu chaotique depuis qu’Elon Musk a finalisé son achat de Twitter le 27 octobre. Environ la moitié du personnel de Twitter a été licencié quelques jours seulement après la prise en charge de Musk, et le site a brièvement lancé un nouveau service de vérification “blue check” pour être tourmenté. avec des trolls et de faux comptes “vérifiés”.

Jeudi, le réseau social a également suspendu plusieurs journalistes, notamment du New York Times, du Washington Post et de CNN, affirmant qu’ils avaient enfreint ses règles. Un jour plus tôt, Twitter a suspendu plus de deux douzaines de comptes sur le site qui utilisent des informations de vol accessibles au public pour suivre l’emplacement des jets privés, y compris l’avion utilisé par le propriétaire de Twitter, Musk.

Musk a tweeté vendredi que les comptes suspendus en relation avec son différend avec le compte qui suivait son avion verraient leurs suspensions levées, sur la base d’un sondage public qu’il avait mené sur Twitter. Musk a également mené des sondages pour savoir s’il devait vendre des actions Tesla et a demandé aux utilisateurs s’il devait ramener le service de courtes vidéos Vine, désormais fermé.