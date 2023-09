Elon Musk mène enfin une véritable bataille pour la liberté d’expression

En septembre 2022, un mois avant Elon Musk a repris Twitterle gouverneur de Californie Gavin Newsom a signé AB 587 en droit. Qualifiée par ses partisans de « loi sur la transparence », la loi de l’État oblige les grandes sociétés de médias sociaux à publier publiquement leurs politiques de modération de contenu et à les transmettre. beaucoup de données au gouvernement au sujet de leur prise de décision et de leur application.

« La Californie ne restera pas les bras croisés alors que les médias sociaux sont utilisés pour propager la haine et la désinformation qui menacent nos communautés et les valeurs fondamentales de notre pays », a déclaré Newsom l’année dernière. « Les Californiens méritent de savoir quel impact ces plateformes ont sur notre discours public, et cette action apporte la transparence et la responsabilité indispensables aux politiques qui façonnent le contenu des médias sociaux que nous consommons chaque jour.

Le 8 septembre, Twitter, maintenant appelé X, a poursuivi la Californie, arguant que la loi porte atteinte aux droits du premier amendement. Dans la plainte, Twitter allègue que le projet de loi interfère illégalement avec le processus éditorial de l’entreprise et fait pression sur elle pour « supprimer, démonétiser ou déprioriser » les discours que le gouvernement considère comme « problématiques ».

« Le dossier législatif montre clairement que l’un des principaux objectifs de l’AB 587, sinon le principal, est de faire pression sur les sociétés de médias sociaux pour qu’elles éliminent ou minimisent le contenu que le gouvernement a jugé répréhensible », ont écrit les avocats de Twitter dans la plainte.

En d’autres termes, Twitter a le droit légal de modérer le contenu généré par les utilisateurs comme bon lui semble et le gouvernement n’a pas démontré pourquoi il devrait être autorisé à enquêter sur les politiques et les statistiques d’application de l’entreprise.

« Les lois sur la transparence sont en réalité de formidables outils pour les censeurs »

La loi californienne sur la transparence n’est pas clairement une question de censure. Mais il s’agit peut-être d’une forme plus insidieuse de dépassement du gouvernement.

Eric Goldman, professeur à la faculté de droit de l’Université de Santa Clara, pense que Musk a raison de poursuivre en justice. Il dit que les lois sur la transparence comme celle de Californie sont non seulement onéreuses – il a personnellement dénombré 161 divulgations statistiques imposées par l’AB 587 – mais aussi intrusives, mettant le nez du gouvernement dans les processus éditoriaux des sociétés de médias privées. En outre, il s’inquiète de la manière dont des lois comme celles-ci pourraient être utilisées par des gouvernements désireux de censurer ou de freiner la liberté d’expression.

« Les lois sur la transparence sont en réalité d’excellents outils pour les censeurs », déclare Goldman. « Cela leur donne l’opportunité de demander des informations auxquelles elles n’auraient pas droit autrement, et de rendre la vie de leur cible misérable d’une manière qui modifiera leurs choix éditoriaux. »

L’Electronic Frontier Foundation (EFF), un groupe de défense des droits numériques, n’a pas voulu commenter le litige de Twitter, mais a reconnu que l’AB 587 constituait une menace majeure pour les droits des entreprises au titre du premier amendement. L’EFF soutient les engagements volontaires, comme le Principes de Santa Claraqui encourage la transparence sur la manière dont les entreprises gèrent le contenu généré par les utilisateurs, mais estime que les mandats gouvernementaux vont trop loin.

« Le premier amendement protège le droit des entités privées d’exercer un contrôle éditorial sur les discours et les orateurs sur leurs propriétés ou plateformes », a déclaré Hayley Tsukayama de l’EFF dans un communiqué. « Tout comme le gouvernement n’exigerait pas que les médias publient régulièrement des rapports pour expliquer leurs décisions éditoriales, il ne devrait pas chercher à exiger des entreprises qu’elles détaillent leurs jugements pour qu’elles fassent de même. »

Les lois sur la transparence, a-t-elle ajouté, ouvrent la porte aux « demandes du gouvernement de restreindre la liberté d’expression ou de fermer l’accès aux services de communication vitaux ».

Elon Musk n’est pas un puriste de la liberté d’expression

Musk, l’un des hommes les plus riches du monde, a acheté Twitter en promettant de restaurer la liberté d’expression sur la plateforme. Musk, qui a soutenu l’administration Obama mais s’est aligné ces dernières années sur un certain nombre de causes républicaines, a affirmé que les précédents dirigeants de Twitter avaient censuré les utilisateurs de droite au moyen de politiques sévères de modération de contenu.

En réalité, Twitter avait simplement adopté des politiques interdisant les discours de haine et avait commencé à placer des étiquettes d’avertissement à côté de certaines informations qu’il considérait comme de la désinformation, en particulier les mensonges sur le Covid, les vaccins et les élections.

Ce que Musk n’a jamais semblé comprendre, c’est que Twitter ne censurait pas les utilisateurs mais exerçait plutôt son propre discours protégé par la Constitution. Oui, les individus ont le droit à la liberté d’expression en vertu du premier amendement, mais les entreprises aussi. La Constitution interdit la censure par le gouvernement, et non par des entreprises comme Twitter.

Pendant ce temps, malgré ses prétendus idéaux de liberté d’expression, Musk a donné emplacement privilégié dans les réponses tweet aux utilisateurs payants, bloqué Liens externes aux sites Web concurrents, journalistes suspendus qui l’a critiqué, a interdit le étudiant traquant son jet privé et a supprimé les messages des utilisateurs pour se conformer aux exigences oppressives de régulateurs en Inde et la Turquie. Et sous Musk, Twitter a, de temps en temps, contrôlé les discours de haine, notamment vous suspendantle rappeur autrefois connu sous le nom de Kanye West, pour avoir publié des propos antisémites sur le site en décembre.

Malgré sa poitrine gonflée, Musk n’est pas un absolutiste de la liberté d’expression. Mais en poursuivant en justice la Californie et en repoussant un gouvernement désireux d’interférer avec les décisions éditoriales d’une société de médias privée, Musk mène enfin une véritable bataille pour la liberté d’expression.