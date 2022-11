Elon Musk menace “le nom thermonucléaire et la honte”

Le milliardaire a averti qu’il pourrait identifier les annonceurs qui boycottent Twitter, permettant aux partisans de la liberté d’expression de les punir

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a averti qu’il pourrait identifier les annonceurs qui boycottent sa plate-forme de médias sociaux sous la pression de groupes de gauche, une décision qui déclencherait probablement des contre-boycotts alors que les partisans du milliardaire repoussent les entreprises américaines pour défendre la liberté d’expression.

“Un nom et une honte thermonucléaires sont exactement ce qui se passera si cela continue”, Musk a déclaré vendredi soir, faisant référence à la forte baisse des revenus qu’il a constatée sur Twitter parce que des groupes d’activistes font pression sur les annonceurs pour qu’ils cessent d’utiliser la plate-forme. Il a fait ce commentaire en réponse à une publication sur Twitter de l’ancien assistant du Sénat américain Mike Davis, qui a suggéré qu’exposer les annonceurs permettrait aux 114 millions d’abonnés de Musk sur la plateforme de lancer un contre-boycott.

Le PDG de Tesla a finalisé sa prise de contrôle de Twitter pour 44 milliards de dollars la semaine dernière, s’engageant à restaurer la liberté d’expression en Amérique en fournissant un “place de la ville numérique” où un large éventail de croyances peut être débattu librement. Des dizaines de groupes d’activistes de gauche ont réagi en essayant de persuader les annonceurs de cesser de faire affaire avec Twitter, arguant que Musk en ferait un “menace directe pour la sécurité publique” en permettant “nuisible” contenu. Certains de ces groupes, comme Media Matters, sont soutenus par le milliardaire activiste George Soros.

Merci. Un nom et une honte thermonucléaires est exactement ce qui se passera si cela continue. – Elon Musk (@elonmusk) 4 novembre 2022

Twitter compte sur la publicité pour plus de 90% de ses revenus, bien que cela puisse changer sous Musk, qui a commencé à facturer aux utilisateurs 8 $ par mois pour avoir “vérifié” statut sur leurs comptes.

Musk, qui se classe comme la personne la plus riche du monde avec une fortune estimée par Forbes à plus de 208 milliards de dollars, a déclaré plus tôt vendredi que Twitter avait subi une “Baisse massive des revenus, due aux groupes d’activistes faisant pression sur les annonceurs, même si rien n’a changé avec la modération des contenus. Nous avons tout fait pour apaiser les militants. Il a ajouté que les militants étaient “essayer de détruire la liberté d’expression en Amérique.”

Musk a licencié environ la moitié des 7 500 employés de Twitter pour consolider les finances d’une entreprise qui, selon lui, fonctionnait à perte avant de prendre le relais. “En ce qui concerne la réduction de la force de Twitter, malheureusement, il n’y a pas d’autre choix lorsque l’entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour”, il a dit. Les employés concernés se sont vu offrir trois mois d’indemnité de départ.