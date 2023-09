Elon Musk menace de poursuivre la Ligue anti-diffamation

Le propriétaire de X a affirmé que le groupe avait tenté de tuer sa plateforme de médias sociaux en faisant de fausses allégations d’antisémitisme.

Le milliardaire Elon Musk a augmenté la mise dans sa querelle avec l’Anti-Defamation League (ADL), suggérant qu’il pourrait devoir poursuivre le groupe juif de défense des droits civiques pour avoir tenté de détruire sa plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter) au moyen d’allégations frauduleuses d’anti-diffamation. -Sémitisme.

« Pour blanchir le nom de notre plateforme sur la question de l’antisémitisme, il semble que nous n’ayons pas d’autre choix que d’intenter une action en diffamation contre la Ligue anti-diffamation. » » Musk a déclaré lundi dans un post X. « Oh l’ironie, » il ajouta.

Le PDG de Tesla et SpaceX, qui a acheté Twitter l’année dernière pour 44 milliards de dollars et l’a ensuite rebaptisé X, a imputé à l’ADL une baisse de 60 % des revenus publicitaires. Il a déclaré que l’ADL avait fait pression sur les annonceurs pour qu’ils n’utilisent pas la plateforme en associant faussement X et son nouveau propriétaire à l’antisémitisme. « Ils ont presque réussi à tuer X/Twitter » il a écrit.

Les derniers commentaires de Musk interviennent deux jours après qu’il a suggéré qu’il pourrait interroger les utilisateurs de X sur l’opportunité d’interdire l’ADL de sa plateforme. Il a posté cette idée en réponse à un message de la militante conservatrice néerlandaise Eva Vlaardingerbroek, qui déclarait que les gens en avaient assez de « qualifier tout ce que nous n’aimons pas de haineux/raciste/dangereux/d’extrême droite. » Elle a ajouté que les gens n’ont plus peur des tactiques d’intimidation de l’ADL. « Vos labels ont perdu leur pouvoir. »

La campagne sur les réseaux sociaux pour interdire l’ADL a débuté après que le leader du groupe, Jonathan Greenblatt, a rencontré la semaine dernière la PDG de X, Linda Yaccarino, pour discuter « un discours de haine généralisé » Sur la plateforme. L’ADL a accusé X de ne pas avoir appliqué ses politiques de modération de contenu depuis que Musk a pris le relais.

Musk, qui s’est engagé à faire de X un bastion de la liberté d’expression au milieu d’une forte censure des voix conservatrices sur d’autres plateformes, a déclaré qu’il était « contre l’antisémitisme sous toutes ses formes ». Il a plaisanté en disant que s’il gagne son procès, il insistera pour que l’ADL abandonne le procès. « anti » partie de son nom, ce qui signifie qu’elle s’appellerait la Defamation League.

L’ADL a été poursuivie en justice pour diffamation avec de fausses allégations dans le passé. En fait, un couple du Colorado a remporté un verdict de 10,5 millions de dollars contre le groupe en mai 2000. Un an plus tôt, l’ADL avait réglé un procès dans lequel il était accusé d’espionnage illégal. Le caricaturiste Ben Garrison a poursuivi l’ADL en 2020, affirmant que le groupe d’activistes l’avait diffamé en le décrivant faussement comme antisémite et raciste.

Fondée il y a plus d’un siècle en grande partie pour mettre fin aux attaques contre les Juifs, l’ADL se décrit aujourd’hui comme le « la principale organisation anti-haine au monde ». Cependant, le groupe a été critiqué pour avoir promu la théorie critique de la race et d’autres idéologies d’extrême gauche ces dernières années.