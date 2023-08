Elon Musk menace de poursuivre en justice un groupe de recherche qui a documenté une recrudescence des discours de haine sur X

Washington: X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, a menacé de poursuivre en justice un groupe de chercheurs indépendants dont les recherches ont documenté une augmentation des discours de haine sur le site depuis son rachat l’année dernière par Elon Musk.

Un avocat représentant le site de médias sociaux a écrit au Center for Countering Digital Hate le 20 juillet pour le menacer de poursuites judiciaires concernant les recherches de l’organisation à but non lucratif sur les discours de haine et la modération de contenu. La lettre alléguait que les publications de recherche du CCDH semblaient destinées à « nuire aux activités de Twitter en éloignant les annonceurs de la plateforme avec des allégations incendiaires ».

Elon Musk a renommé Twitter X. Crédit: Reuter

Musk est un absolutiste autoproclamé de la liberté d’expression qui a accueilli à nouveau les suprémacistes blancs et les négationnistes électoraux sur la plate-forme, qu’il a renommée X plus tôt ce mois-ci. Mais le milliardaire s’est parfois montré sensible aux discours critiques dirigés contre lui ou ses entreprises.

Le centre est une organisation à but non lucratif avec des bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il publie régulièrement des rapports sur les discours de haine, l’extrémisme ou les comportements préjudiciables sur les plateformes de médias sociaux comme X, TikTok ou Facebook.