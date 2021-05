Elon Musk: Memelord ou Meme Lifter?

M. Musk ne fait pas beaucoup de mèmes lui-même. Au lieu de cela, il les trouve en ligne et en a d’autres envoyez-lui leurs favoris . Parfois, il repositionne ses favoris sans citer leurs origines.

«Qui contrôle les mèmes contrôle l’univers», M. Musk tweeté l’été dernier . Il a appelé les blagues visuelles « art moderne »Et les partage régulièrement sur Twitter, où il compte plus de 52 millions d’abonnés.

Elon Musk – le PDG de Tesla, fondateur de SpaceX et bientôt hôte de «Saturday Night Live» – est un admirateur ouvert des mèmes.

Cette pratique n’est pas inhabituelle. De nombreuses personnes sur Internet partagent les mèmes d’autres personnes sans donner de crédit aux créateurs, en partie parce que le crédit peut être difficile à discerner. Les mèmes reposent sur des réinterprétations des formats de blagues, et on ne sait pas toujours par où ils commencent.

Mais le fait qu’Elon Musk vole fréquemment des mèmes est devenu, essentiellement, un mème en soi. Et ce n’est pas toujours perçu comme très drôle.

Pour les comédiens et les créateurs de contenu, les mèmes sont une propriété intellectuelle précieuse. Nick Noerdlinger, 23 ans, directeur général du site Web Meme Insider, a noté que l’octroi ou le refus de crédit avait des implications commerciales. «Parce qu’Internet est si vaste et si large, le crédit est la seule chose qui redirige les gens vers quelqu’un qui, en fin de compte, peut gagner sa vie grâce à la plateforme», a-t-il déclaré. «Dans l’économie des créateurs, sans crédit, les créateurs eux-mêmes ne pourraient pas monétiser, construire une marque autour d’eux et attirer un public.

Ces dernières années, des comptes meme viraux qui ont construit et monétisé de grands suiveurs en republiant le travail d’autres créateurs sans crédit ni paiement ont rencontré des réactions négatives. En 2019, une conversation sur ce problème a été lancée par une campagne contre un compte Instagram géré par Jerry Media. Cela a contribué à faire évoluer les normes auxquelles les marques et les principaux influenceurs se conforment aujourd’hui.

Quinn Heraty, un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, a noté qu’en 2017 le rappeur Ludacris a été poursuivi par le site LittleThings pour avoir publié une illustration du site sur son Instagram, sans donner de crédit. (Les parties est parvenu à un règlement.)